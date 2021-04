Brazília: az ország, amely mindent elrontott

"Tisztán kell fogalmaznunk: a brazil kormány gondatlansága emberéleteket követel" – mondta az MSF nemzetközi vezetője, Christos Christou csütörtökön azt követően, hogy az országban 362 ezerre emelkedett a koronavírus halálos áldozatainak száma. Meinie Nicolai, a szervezet főigazgatója szerint a vírussal kapcsolatosan tett óvintézkedések nem összehangoltak az országban – írja a The Guardian.

"Nem ismerik el, mekkora veszélyt jelent a koronavírus a valóságban. Félretolják a tudományt. Álhíreket terjesztenek, magára hagyják az egészségügyi dolgozókat. A kormány cserben hagyja a brazil népet... Minden brazil tud olyan történetet mesélni, hogy egy ismerőse meghalt, vagy hogy oxigén és gyógyszerek hiánya mellett intubálták. Ez elfogadhatatlan" – mondta Nicolai.

A szakember szerint a brazil járványkezelés csődje abban volt kódolva, hogy a világ minden részén a koronavírus terjedésének elkerülésére használt technikákat, mint a maszkviselést, a távolságtartást és a tesztelést nem alkalmazták. Ezek fényében arra a kérdésre, hogy vajon Bolsonaro kormánya kezeli-e a legrosszabbul a járványt a világon, Nicolai úgy fogalmazott: azzal, hogy nem teszik meg azt, ami közismerten hatásos, valóban ez a helyzet.

A brazil variánssal kapcsolatos nemzetközi aggodalmak is egyre erősebbek, Franciaország nem fogad már repülőgépeket az országból. Nicolai szerint ugyanakkor a legrosszabb idők még hátra lehetnek az országban, ahol

a lakosság nyolcvan százaléka lehet még fogékony a betegségre.

A következő hónapokban még katasztrofálisabb helyzet alakulhat ki Brazíliában véleménye szerint.

Ágyhoz kötözve, gyógyszer nélkül

Pedig a helyzet már most is elképzelhetetlenül drámai: a Sky News beszámolója szerint vannak olyan kórházak, amelyekben már szedatív gyógyszerek híján az ágyhoz kikötve teszik lélegeztetőgépre a betegeket. Amíg vannak ilyen szereik, addig hígítva alkalmazzák, illetve neuromuszkuláris blokkolókat vetnek be annak érdekében, hogy a páciensek ne tudjanak ellenkezni.

Minderről egy anonimitást kérő, a Rio de Janeiróban található Albert Schweitzer kórházban dolgozó orvos számolt be, aki szerint

a páciensek eszméletüknél vannak, miközben lélegeztetőre kerülnek, vannak, akik beszélni próbálnak, esetleg ellen akarnak állni a beavatkozásnak.

Az O Globo című lap értesülései szerint más kórházakban is ugyanez a helyzet. Az Albert Schweitzer kórház szóvivője a nemzetközi beszállítók készletének szűkösségére hivatkozva ismerte el, hogy nem mindig állnak rendelkezésükre a megfelelő gyógyszerek, de az ágyhoz kötést tagadta.

Magukra hagyott egészségügyi dolgozók

Sao Paulo állam egészségügyi minisztere, Jean Carlo Gorinchteyn ugyanakkor arról számolt be, hogy csak az államban 640 kórház áll az összeomlás szélén, a szedatív gyógyszerekből pedig a legutóbbi szállítás során mindössze 6 százalékét tudta eljuttatni a kórházakba annak, amit kértek. Marcelo Queiroga szövetségi egészségügyi miniszter szerint magáncégekkel, valamint a Pánamerikai Egészségügyi Szervezettel való tárgyalásaiknak köszönhetően több millió adagnyi szedatívum érkezik az országba a következő tíz napban.

Christou szerint a brazil egészségügyi dolgozók

fizikálisan, mentálisan és érzelmileg is kimerültek,

egyedül hagyva kell megpróbálniuk menteni a menthetőt.

"Mind ugyanazt kérik: hogy a hatóságok vegyék komolyabban a betegséget. Az emberek kétségbeesettek. Gyászolnak, segítségre van szükségük" – mondta.

Bolsonaro és támogatói ugyanakkor továbbra is kiállnak amellett, hogy helyesen kezelik a járványt: az elnök fia, Edoardo hétfőn azt állította a közösségi médiában, hogy épp a lezárások kedveznek a koronavírus terjedésének.

Nyitókép: MTI/AP/Andre Penner