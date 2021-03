Koronavírus: akkora a baj, hogy már a fiataljait veszíti el Brazília

A brazíliai intenzív osztályok dolgozói körében teljes az egyetértés abban, hogy a mostani hullámban olyan fiatal páciensek kerülnek kezelésük alá, amilyen fiatalokat korábban ekkora tömegben nem kellett ellátniuk a koronavírus-járvány idején.

"Egyébként teljesen egészséges, 30-50 év közti beteg a most bekerülő koronavírusos páciensek alapvető profilja. Ez különbözteti meg a mostani hullámot a korábbiaktól" - fogalmazott a CNN cikkében Pedro Archer, egy Rio de Janeirói intenzív osztály orvosa. A CNN január óta beszél intenzív terápiás osztályokon dolgozókkal, és mindenki ugyanerről számol be - ágyaik fiatal betegekkel telnek meg. Hivatalos források alapján a fiatalabb koronavírusos betegek hatvan százaléka intenzív ellátásra szorul. Ráadásul sokkal kritikusabb állapotban kerülnek be a fiatalok most a kórházakba, mint korábban, ami a halálozási adatokban is megmutatkozik.

Míg december előtt a 30-59 éves korosztályból származó áldozatok 5 százalékát adták a koronavírusban elhunytak tömegének, addig mostanra már 27 százalék a fiatalabb korosztály tagja.

Ezt pedig az orvosok sem tudják érzelemmentesen szemlélni: egy harmincas éveiben járó páciens elvesztése a kezelőorvos számára is fájdalmas, még az után is, amit az elmúlt egy évben megtapasztalhatott.

A fiatalok érintettségének növekedése egybeesett a brazil variáns megjelenésével. A 2,2-szer fertőzőbb törzs és a fiatalabbak érintettsége között valamiféle kapcsolatot feltételeznek a kutatók, de korai még arról beszélni, mi lehet ez pontosan.

"Egyelőre nem tudjuk adatokkal alátámasztani, de

az is lehetséges, hogy a P1 variáns halálosabb,

mint a korábbi volt" - fogalmaz Jesem Orellana brazil epidemiológus. "Abban ugyanakkor biztosak vagyunk, hogy nagy szerepe van a második hullám kialakulásában annak, hogy jobban fertőz" - tette hozzá. A szakemberek szerint azt sem lehet kizárni, hogy a decemberben megugró, fiatalokat érintő fertőzési számokban az év végi ünnepeknek és a karneváli szezonnak is szerepe lehet. A fertőzőbb vírus az illegális bulikon részt vevő fiatalokat nagyobb arányban betegíthette meg. Szerepe lehet még az immunizálásnak is, még ha az oltási program lassan is halad az országban: Brazília is az idősek immunizálásával kezdte a sort, aminek hatására több lehet a fiatal érintett.

Már több mint 12 millió ember betegedett meg az országban.

Az ország vezető egészségügyi intézete, a Fiocruz két hetes teljes zárlatot sürget, melynek ideje alatt csak a létfontosságú üzletek maradhatnának nyitva.

Bolsonaro elnök eközben meg akarta akadályozni, hogy helyi szinten korlátozásokat vezessenek be az országban, de ezt a lépését a Legfelsőbb Bíróság nem engedélyezte. Kedden ismét halálozási rekord dőlt meg Brazíliában: 3251 ember hunyt el koronavírusban a megelőző 24 órában az országban.Már több mint 12 millió ember betegedett meg az országban.Az ország vezető egészségügyi intézete, a Fiocruz két hetes teljes zárlatot sürget, melynek ideje alatt csak a létfontosságú üzletek maradhatnának nyitva.Bolsonaro elnök eközben meg akarta akadályozni, hogy helyi szinten korlátozásokat vezessenek be az országban, de ezt a lépését a Legfelsőbb Bíróság nem engedélyezte.

Nyitókép: MTI/AP/Eraldo Peres