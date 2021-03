Napvilágot látott egy lengyel forgatókönyv a Fidesz EP-sorsát illetően

A lengyel kormánykoalíciót vezető Jog és Igazságosság (PiS) párt érdekelt az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) európai parlamenti frakciójának (ennek volt tagja korábban Bokros Lajos) bővítésében, melynek maga is tagja - közölte kedden Beata Mazurek lengyel EP-képviselő annak kapcsán, hogy a Fidesz kilépett az Európai Néppártból.

A Jog és Igazságosság ECR-küldöttségének vezetője kedden képviselőtársaival együtt Varsóban a lengyel kormánypárt elnökével, Jaroslaw Kaczynskivel, valamint a PiS alsóházi frakciójának elnökével, Ryszard Terleckivel tárgyalt.

Mazurek a PAP hírügynökséggel közölte, a találkozó "kizárólag arról a helyzetről szólt, amely azután keletkezett, hogy a Fidesz kilépett az Európai Néppártból", és az egyeztetésen a lehetséges forgatókönyveket vitatták meg.

"Beszéltünk az ECR bővítésének előnyeiről, de a végső döntést arról, hogy milyen irányt veszünk és kivel együtt (...), a PiS hamarosan összeülő politikai bizottsága hozza meg" - mondta Mazurek.

Hozzáfűzte: nem titok, hogy az ügyben egyeztetések zajlanak. "Különféle kezdeményezésekkel áll elő Orbán Viktor magyar miniszterelnök, valamint (az olasz jobboldali Liga pártot vezető) Matteo Salvini, és a lengyel kormányfő (Mateusz Morawiecki) is tárgyalni fog az ügyről" - közölte a politikus.

Olasz sajtóhírek szerint Salvini közös képviselőcsoportot szeretne létrehozni az EP-ben a magyar és a lengyel párttal is. A Liga jelenleg a 2019-ben alakult Identitás és Demokrácia pártcsalád tagja, amelyhez többek között a Marine Le Pen vezette francia Nemzeti Tömörülés (RN) is tartozik. Készen áll az együttműködésre a Giorgia Meloni vezette Olasz Testvérek (FdI) is, mely az ECR-hez tartozik.

A Fidesz EP-képviselői március 3-án jelentették be, hogy kilépnek az Európai Néppárt EP-képviselőcsoportjából azután, hogy a néppárti frakció elfogadta az alapszabály módosítását. A Fidesz március 18-án döntött amellett, hogy elhagyja a pártcsaládot is.

Nyitókép: Képviselők az új összetételű Európai Parlament alakuló ülésén Strasbourgban 2019. július 2-án. MTI/AP