Felháborodtak a Szputnyik V fejlesztői

Bocsánatkérést követelnek a Covid-19 elleni orosz Szputnyik V vakcina fejlesztői Christa Wirthumer-Hochétól, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) igazgatóbizottságának vezetőjétől, amiért egy nyilatkozatában az orosz ruletthez hasonlította az oltóanyag rendkívüli esetben való alkalmazását.

A felszólítás kedden jelent meg a vakcina hivatalos Twitter-oldalán.

We demand a public apology from EMA’s Christa Wirthumer-Hoche for her negative comments on EU states directly approving Sputnik V. Her comments raise serious questions about possible political interference in the ongoing EMA review. Sputnik V is approved by 46 nations. — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 8, 2021