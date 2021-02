Levágott emberi fejet találtak Toulonban

Lezárta a rendőrség Toulon belvárosát hétfőn, miután bejelentést kapott arról, hogy egy levágott emberi fejet találtak egy dobozban. A járókelők állítása szerint a fejet tartalmazó dobozt egy ablakból dobták ki az utcára – írja az Origo.

A rendőrség különleges osztaga délután háromkor kivonult a helyszínre. A helyi rendőrség közölte, az üggyel kapcsolatban egy embert őrozetbe vettek és kihallgatása folyamatban van.

A mostani eset azért keltett félelmet, mert tavayl ősszel Párizs közelében a nyílt utcán fejeztek le egy történelemtanárt.

?? [BREAKING] Police operation in progress in #Toulon: a person was arrested by the #RAID after a report of a decapitated person made to the police. A head was reportedly found in a box. pic.twitter.com/IuPKooZYqt — Based - France (@based_france_) February 1, 2021