Egy éve vette észre a WHO a koronavírust – ez történt azóta

Éppen január 4-én egy esztendeje kezdett az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) hivatalosan is foglalkozni az új koronavírussal mint világjárvánnyal.

Akkor a WHO a Twitteren üzente meg a világgal, hogy a kínai Vuhan tartományban egy rejtélyes betegség forrását próbálják felkutatni, amelynek a tünetei leginkább a tüdőgyulladáséira hasonlítanak.

#China has reported to WHO a cluster of #pneumonia cases —with no deaths— in Wuhan, Hubei Province ?? . Investigations are underway to identify the cause of this illness. — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 4, 2020