A nyércekben mutálódott Covid-variáns hét országban bukkant már fel

Már több millió nyérccel végeztek az északi ország 15-17 milliósra becsült állományából, miközben a november eleji bejelentést követően mára nemcsak közegészségügyi, de politikai kérdéssé is vált a SARS-CoV-2-nek az állatokban kifejlődött mutációjának jelentősége. Mette Frederiksen dán miniszterelnök azt követően jelentette be, hogy az ország összes nyércével végeznie kell a tenyésztőknek, hogy az ország közegészségügyi intézete, a Statens Serum Institute arról foglalt állást: potenciálisan gyengítheti a fejlesztés alatt álló vakcina hatékonyságát a C5 névvel illetett mutáció azáltal, hogy az antitestek nehezebben tudják semlegesíteni. Csütörtök éjfélkor jár le a kormány által a tenyésztőknek adott határidő: aki saját maga nem végez nyérceivel, ahelyett a hatóságok teszik majd meg ezt.

Dániában a nyércek száma a lakosokénak több mint háromszorosa.

A friss adatok alapján a Guardian arról számol be, hogy Dánián túl Hollandiában, Dél-Afrikában, Svájcban, a Feröer-szigeteken, Oroszországban és az USA-ban is ott van a nyércekre visszavezethető koronavírus-mutáció. Eddig nem volt ismert, hogy széles körben elterjedt volna a mutáció, ám most a Gisaid, az influenza- és koronavírusokkal kapcsolatos adatokat világszerte gyűjtő kezdeményezés adatbázisába rengeteg olyan mintát töltöttek fel főként Dániából, amely ezt a mutációt tartalmazza. Politikai vonulat Néhány nappal a miniszterelnök bejelentése után derült ki, hogy a nem fertőzött területen gazdálkodók nyérceinek elpusztítását elrendelni jogalap nélküli volt.

Mette Frederiksen miniszterelnök tagadja, hogy tudta volna, illegális, amit elrendel.

Mogens Jensen mezőgazdasági miniszter már lemondott a dolog következményeképp.

Kåre Mølbak, a Statens Serum Institute igazgatója is elmondott, nyugdíjaztatására és életkorára hivatkozva.

Mire minderre fény derült, a hivatalos számok szerint már 2,5 millió nyérccel cégeztek, ám valószínűleg a valós adat már ekkor magasabb lehetett.

"Ismert volt előttünk a nyércből származó mutáció hét országban való jelenléte, de csak húsz genomunk volt mindegyikből, ami nagyon kevés. Múlt héten 6000 génszekvenciát töltöttek fel a dánok, ezekben 300 vagy annál is több esetben sikerült azonosítanunk a Y453F-variánst"- nyilatkozta Francois Balloux, a University College London genetikai intézetének igazgatója. Balloux egyetért a nyércek kipusztításának szükségességével, véleménye szerint egy ekkora, potenciális gazdákból álló állomány szükségszerűen több emberi megfertőződéshez vezet.

"Még ha nem is ijesztő egy mutáció képessége, akkor is jó ok van arra, hogy megszabaduljunk a nyércállománytól. Egyszerűen nincs rá szükség"

- fogalmazott.

A Gisaid állásfoglalása szerint a mutációtól egyébként nem kell különösebben tartani: honlapjukon azt írják, a mutáció hatással lehet a gazdaszervezet receptoraival és az antitestekkel való interakcióra, de korábbi tapasztalatokból kiindulva ennek nem lesz jelentős hatása a betegség epidemiológiájára.

A dán példát nem követi egy ország sem drasztikusságában, de Hollandiában, Spanyolország és Görögországban is végeznek a fertőzött nyércekkel, Lengyelországban pedig kötelező tesztprogram indult el a SARS-CoV-2-t hordozó állatok kiszűrésére.

Nyitókép: jandenouden