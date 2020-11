Tizenötmillió nyérc is a koronavírus áldozatává válik

A koronavírus egy mutációja, amely nyércekben van jelen, 12 embert fertőzött meg zoonózis útján Dániában – írja a The Guardian. A nyércek közegészségügyi veszélyt jelentenek, ezért az északi országban azt a döntést hozták, hogy végeznek a szőrmeipar miatt, farmokon tenyésztett nyercállomány minden tagjával. Mette Frederiksen dán miniszterelnök a bejelentést követően arról beszélt sajtótájékoztatóján, hogy félelmeik szerint a mutáció esetleg veszélybe sodorhatja a készülőben levő védőoltások hatékonyságát.

A teljes dániai nyércállomány felszámolásának folyamatába a rendőrséget és a hadsereget is bevonják. Az elmúlt hetekben már a tenyésztők és a hatóságok is megkezdték az állomány ritkítását a Covid-19-re való tekintettel. A Reuters információi szerint az ország északi részének 783 fertőzöttjének fele nyércfarmokról eredeztethetően kapta el a koronavírust. Az ország 1100 nyércfarmjából legalább 200-ban ott van a betegség. A farmokon a becslések szerint legalább 15 millió nyérc él, de a szám akár 17 millióra is rúghat.

Magnus Ljung finn szőrmeárverés-szervező sokkolónak nevezte a bejelentést,

az állatok értékét 126-144 milliárd forint közti összegnek megfelelő euróra tette.

Ismeretei szerint Hollandiában, Spanyolországban és Svédországban is voltak hasonló esetek, amikor a nyércekről emberekre terjedt a betegség, de ott sikerült az ellenőrzés alá vonni, ezért a nyércirtás teljesen váratlanul érte őt is.

Birgitte Damm állatorvos, egy dán állatvédelmi szervezet képviselője szerint a nyérctenyésztés intézményének kellene véget vetni, a tenyésztők átképzése mellett. A nyérctenyésztés A farmokon tenyésztett nyércek ketrecekben töltik életüket, egészen addig, amíg meg nem nyúzzák őket szőrméjükért. Az állatok testének minden részét felhasználják, a nyércolaj például vízhatlan réteg alkotására használt anyag, de kozmetikumokba és még bioüzemanyagokba is tesznek belőle. A műszempillák egy része is nyércszőrből készül. Egy nyérckabát legalább 350 ezer forintba kerül, de ezek a legolcsóbb darabok.

Nyitókép: jandenouden