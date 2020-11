Donnie Wahlberg 2020 dollár jattot adott, leesett a pincérnő álla

November 7-én történt a dokumentált gáláns fizetés egy Massachusetts állambeli étteremben. Denise Andrews pincérnő igencsak meglepődött, amikor meglátta, hogy a 35,27 dolláros cechre 2020 dolláros borravalót hagyott a vendége – írja people.com.

A filmszínész Andy Wahlbergnél két évvel idősebb bátyja, Donnie is a show-bizniszben utazik, énekes, rapper, filmproducer és egykor ő maga is belekóstolt a színészetbe. Donnie Wahlberg aláírta a számlát és ráírta a #2020tipchallenge hashtaget, vagyis egy kihívás nevét, ami arról szól, hogy adjunk 2020 dolláros borravalót. Jövőre nyilván egy dollárral még bőkezűbbek lesznek a hashtag alá beálló gavallérok.

A plymouthi Marshland étterem tulajdonosa, Marty Finch elmondta, hogy „Donnie járt már itt többször, és mindig Denise-nél rendelt. Most is a szokásosat kérte, steaket grillezett spárgával és buggyantott tojással. Amikor elment, csak annyit mondott, »Denise, minden csodás volt, az asztalon hagytam a pénzt«. Denise mindig azt mondta róla, hogy vastag borravalókat ad, de amit most az asztalon talált, attól leesett az álla."

A meglepetés-borravaló igencsak megemelte a hangulatot az étteremben, és az is kiderült, hogy Denise méltó volt Wahlberg elismerésére, hiszen nem tartotta meg a cirkán egy havi fizetésnek megfelelő összeget, hanem bőven adott belőle a kollégáinak.

A tulaj arra is kitért, hogy az elmúlt nyolc hónapot a koronavírus-járvány okozta nehézségek miatt eléggé megszenvedte, pár hónapra be is csuktak. Ilyen helyzetben különösen igaz lehetett, amit Wahlberg nagylelkűségéről mondott: „Mindenki nagyon lélekemelőnek érezte, amit tett.”

Az eset kapcsán előkerültek az énekes korábbi bőkezűségei, úgy látszik, nem ragaszkodik a kerek évekhez. 2017-ben jó pár állammal délebbre, Marylandban 500 dollárral lepte meg a Waffle House pincérét, Észak-Karolinában, Charlotte-ban pedig egyszer 2000 dolláros borravalót hagyott ugyanennél az étteremláncnál. Ja, és hagyott ott mellé pár első sorba szóló és a backstage-belépésre is feljogosító koncertjegyet.

Most már biztos, minden pincér azt kívánja, hogy Donnie Wahlberg örökké éljen. De legalábbis 2100-ig. Az olyan szép kerek szám.

Nyitókép: John Sciulli – forrás: people.com