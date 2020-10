Egyre több áldozata van az égei-tengeri földrengésnek

A nyugat-törökországi Izmirben, ahol legalább húsz épület összedőlt, 25 halottat számláltak össze, és több mint 800 ember sérült meg a 7-es fokozatú földrengésben. Izmirtől légvonalban 80 kilométerre nyugatra, a Görögországhoz tartozó Számosz szigetén két fiatal vesztette életét.

A török tévék tudósításaiban látni lehetett, hogy mentők kutatnak túlélők után a romok között. A török kormány közlése szerint eddig mintegy száz embert mentettek ki, szombat délelőtt még kilenc épületben folyt a kutató-mentő művelet a török nagyvárosban.

Death toll reaches 27 in quake that hit Turkey, Greek islandhttps://t.co/i3vPnM41bk — FOX19 NOW (@FOX19) October 31, 2020