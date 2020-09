Újabb halálos áldozatok Hegyi-Karabahban

"A karabahi védelmi erők 26 katonája halt meg a harcokban" - idézte az AFP a helyi hatóságok által kiadott közleményt hozzáfűzve, hogy ezzel 84-re emelkedett a halálos áldozatok száma az örmény és az azeri erők közötti harci cselekmények vasárnapi kiújulása óta. A francia hírügynökség azonban egy másik adatot is közölt, amely szerint hétfő estig a halálozások mérlege 95-re nőtt, beleszámítva tizenegy civil halálát is, ez utóbbiak között kilenc az azeri, kettő pedig az örmény oldalon.

Hétfőn nehézfegyverek bevetésével folytatódtak a harcok az azeri és az örmény erők között a vitatott hovatartozású a térségben. A szemben álló felek eltérő módon számoltak be a történekről. Azeri oldalról bejelentették, hogy az azeri hadsereg egységei az örmény erőktől elfoglalt magaslatokból és kedvező állásokból folytatták "ellentámadásukat", hogy megerősítsék az eddig elért katonai sikereiket. A védelmi minisztérium azt is állította, hogy az örmény fél komoly veszteségeket szenvedett. A hegyi-karabahi erők legalább 15 katonájuk halálát ismerték el az azeri erők elleni harcban, az örmény védelmi minisztérium pedig kétszáz karabahi sebesült katonáról is hírt adott. Az azeri védelmi tárca közölte, hogy az örmények a régió szomszédságában fekvő Terter települést ágyúzták. A külügyminisztérium szerint kifejezetten lakott területeket és polgári célpontokat támadtak, ami sérti a nemzetközi humanitárius jogot.

A két - egymással szomszédos - korábbi szovjetköztársaságnak régóta területi vitája van: a túlnyomórészt örmények lakta Hegyi-Karabah a Szovjetunió megszűnésekor, 1991-ben kinyilvánította függetlenségét, elszakadva Azerbajdzsántól. Baku fegyverrel lépett fel a szakadárok ellen, és bár a felek 1994-ben fegyverszünetet kötöttek, gyakran fegyveres konfliktusba keverednek egymással.

Nyitókép: MTI/AP/Azerbajdzsáni védelmi minisztérium sajtóirodája