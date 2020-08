Demokrata konvenció: egység Biden mögött, és Trump-gyalázás

A világjárványról beszéltek és Donald Trump amerikai elnököt ostorozták négynapos elnökjelöltállító konvenciójuk első napján, hétfőn az amerikai demokrata párti politikusok - összegezte tudósításában az MTI. A beszédet mondó politikusok és a hozzászóló civilek is videón jelentkeztek be a konvenciónak otthont adó wisconsini Milwaukee város konferenciaközpontjába.

Ezzel kapcsolatban Kaló Máté külpolitikai elemző az InfoRádiónak úgy nyilatkozott, hogy a Trump-jelenség az ország jelenlegi helyzetének értékelése egyesítette annyira a Demokrata Pártot, hogy egyöntetűen támogassák Joe Biden jelöltté választását, minden korábbi sérelmet és nézeteltérést félretéve. Ezzel is próbálva a választók minél szélesebb körű rétegeit megszólítani.

Ezt támasztotta alá az is, hogy az MTI értékelése szerint a beszédek és a hozzászólások rövidek voltak, mindenki nagyon dicsérte a várható elnökjelölt, Joe Biden magánemberi és politikusi erényeit, rövid filmbejátszásokkal elevenítették fel hosszas karrierjét. Ahogyan az is, hogy már az első napon Biden támogatására hívott fel Bernie Sanders vermonti független szenátor, aki a legfőbb riválisa volt a demokrata jelöltségért vívott harcban. Sanders úgy fogalmazott, hogy Trump elnöksége idején "gyökeret eresztett az önkényuralmi rendszer" az Egyesült Államokban.

"A demokráciánk jövője a tét. A gazdaságunk jövője a tét, a Földünk jövője a tét"

- mondta a szenátor.

A rendezvény elején egyébként az MTI tudósítása szerint előre elkészített videót mutattak be, amelyen Joe Biden beszélget meghívott civilekkel. Majd megszólalt a májusban Minneapolisban rendőri intézkedés közben elhunyt afroamerikai George Floyd két testvére, egy fiatal lány, Kristin Urquiza, akinek az édesapja a koronavírus-fertőzés szövődményeiben hunyt el és több civil, aki például az egészségbiztosítás, vagy a munkanélküliség gondjait ecsetelte. Valamennyien bírálták Donald Trump elnököt.

"Az én papám 65 éves egészséges ember volt, aki bízott Donald Trumpban és ezért az életével fizetett" - fogalmazott Urquiza.

A rövid beszédet mondó politikusok - köztük Andrew Cuomo, New York állam kormányzója, Gretchen Whitmer michigani kormányzó, Amy Klobuchar minnesotai szenátor, Doug Jones alabamai törvényhozó, vagy a konyhájából bejelentkező Catherine Cortez Masto nevadai szenátor - nem a Demokrata Párt programját és elképzeléseit ecsetelte, hanem elsősorban Donald Trumpot ostorozta és általában a demokraták összefogásának és egységének fontosságát hangoztatta.

A konvención több korábban prominens republikánus poltikus is felszólal, többek között John Kasich, Ohio volt republikánus kormányzója, Christine Todd Whitman, New Jersey korábbi republikánus kormányzója, valamint Meg Whitman, a Hewlett-Pacard volt elnök-vezérigazgatója, egy korábbi kaliforniai kormányzóválasztás republikánus jelöltje, és Susan Molinari lobbista, aki az 1990-es években republikánus képviselő volt.

"Egész életemben republikánus voltam, de ez másodlagos fontosságú az ország iránt érzett felelősségemhez képest. Ezért döntöttem úgy, hogy megjelenek ezen a konvención. Mindannyian látjuk, hogy mi folyik ebben az országban, s bár egyetlen személy, vagy párt sincs birtokában az összes válasznak, de azt tudjuk, hogy csinálhatjuk a mostaninál jobban is" - mondta Kasich, aki egy réten rögzíttette a beszédét. A volt kormányzó egyébként az előző választáson még Donald Trump kihívója volt a republikánus elnökjelöltségért folyó küzdelemben. Most pedig jelezte, hogy novemberben a nézetkülönbségek ellenére is Bidenre voksol majd.

"Korábban is volt már rá példa, hogy átszavaztak egyes politikusok a másik párt jelöltjére, vagy az éppen hivatalban lévő elnökre" - említette meg az InfoRádióban Kaló Máté külpolitikai elemző. Szerinte itt nem is a hivatalban lévő Trump népszerűsége a probléma - amiről a Fox-televízió közvéleménykutatása épp a héten jelezte, hogy országosan is elmarad Bidené mögött -,

"hanem arról, hogy amit ő politikailag, erkölcsileg, emberi produkál, mint elnök, az már nagyon sok republikánus számára is vállalhatatlan."

Példaként Trump minapi kampánygyűlésén elhangzott azzal kapcsolatos kijelentését említette, hogy igazából szeretne egy harmadik elnöki ciklust - amit egyébként az amerikai alkotmány tilt. Felidézte azt a hetekkel korábbi Trump kijelentést is, hogy "az elővárosi nők - ami egyébként egy valós választói csoport az USA-ban - ne aggódjanak, hiszen az alacsony jövedelmű és többségében kisebbségi állampolgárok elővárosokba vándorlását és az olcsó lakhatási megoldások kialakítását ezekben a térségekben gátolni fogja" és ezért szavazzanak rá.

"Konkrétan ennyire alig burkoltan rasszista üzeneteket megfogalmazni olyan helyzetben, amikor a népszerűséget muszáj feltornászni, nem sokan mernének ilyen bátrak lenni.

Donald Trump ezt megteszi és ez nagyon sokak számára már vállalhatatlan" - tette hozzá az elemző.

A demokrata konvención megszólalók a koronavírus-járvány miatt kialakult válságos helyzetért is Donald Trumpot tették felelőssé az MTI szerint. Andrew Cuomo és Amy Klobuchar például azt állította, hogy az elnök késve cselekedett a járvány megfékezése érdekében. Általában megosztó és alkalmatlan politikusként írták le Trumpot,

a texasi Beto O'Rourke, aki részt vett az elnökjelöltségért folytatott küzdelemben is, "az amerikai történelem legrasszistább politikusának" bélyegezte a jelenlegi elnököt.

Az első napot Michelle Obama volt first lady zárta, aki beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Michelle Donald Trump "képtelen" felismerni, mire van szüksége az országnak. "Trump rossz elnök az országunk számára, és a dolgok csak még rosszabbak lesznek, ha nem Bident választják meg" - állította. Hozzáfűzte:

Trump szerinte "egyszerűen nem képes arra, hogy az legyen, akire most szükségünk van".

A volt first lady arra buzdította az amerikaiakat, hogy tegyék félre nézetkülönbségeiket és voksoljanak Joe Bidenre.

Nyitókép: MTI/EPA/Etienne Laurent