Hárman meghaltak, hatan megsérültek a skóciai vonatbalesetben - légi felvételek

A hatóságok délutáni tájékoztatása szerint hárman meghaltak, hatan megsérültek a Skócia északkeleti részén bekövetkezett szerdai vonatbalesetben. A vonat vezetője is életét vesztette. A sérültek állapota a Sky News értesülése szerint nem súlyos.

Az interneten elérhető videofelvételeken az volt látható, hogy sűrű sötét füst gomolyog a helyszín felett, ahova beszámolók szerint két mentőhelikopter és tucatnyi mentőautó érkezett.

These are pictures from Aberdeenshire in Scotland where a train has derailed near Stonehaven pic.twitter.com/M8z1N9qB9o — Chris Chambers (@CapitalChambo) August 12, 2020