Salát Gergely: egy második kínai hullám durvább lenne

Salát Gergely szerint jelenleg csak potenciális második hullámról lehet beszélni, amely akkor válhatna valósággá, ha nem lépnének közbe az illetékesek, de a jelek szerint ezt „durván” megtették, miután komoly korlátozó intézkedéseket hoztak a kínai fővárosban. A szigorítások mértéke azonban nem mérhető a néhány hónappal korábban Vuhanban tapasztaltakéhoz, miután sokkal célzottabbak – tette hozzá az InfoRádiónak.

Mint emlékeztetett, az új koronavírus-járvány kiindulópontjának tartott városban annak idején mindent lezártak, „egy lélek se be, se ki az ajtón” helyzet volt két hónapon át, most viszont csak azokat a területeket, lakóparkokat zárják le, amelyeknek valamilyen kapcsolata van azzal a nagybani piaccal, ahonnan a vírus elindult. Illetve az iskolákat, egyetemeket és óvodákat is bezárták, valamint repülőjáratokat ritkítottak, de

arról nincsen szó, hogy megállt volna az élet Pekingben

– emelte ki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetője.

Salát Gergely a mostani kiindulóponttal kapcsolatban megjegyezte:

nem akármilyen piacról van szó, hanem egész Kínának a legnagyobb nagybani piacáról,

ahonnan a főváros egészét látják el friss hússal, tengeri herkentyűvel és egyebekkel. Tehát meglehetősen komoly problémát vet fel az, hogy nem egy kis lokális, hanem a legnagyobb észak-kínai frissáru piac az érintett pont – magyarázta.

Az első híradások arról szóltak, hogy a vírus egy vágódeszkáról került a piacra, amelyen import halat vágtak, és így terjedhetett el – ez a teória egyébként azt az általánosan kommunikált formulát erősíti, hogy Kínában már nincsen vírus, hanem csak külföldről „importálják”, ami vagy igaz, vagy nem – fogalmazott a szakértő. Később a járványügyi hatóságok viszont már nem hangoztatták ezt az elméletet, egyelőre vizsgálódnak az ügyben.

A tanszékvezető mindemellett egyetért azzal, hogy Kína nagy része mára vírusmentes övezet, így momentán arra kell koncentrálniuk, hogy Pekingből nehogy széthordják az emberek a vírus. De erre nagyon is odafigyelnek:

minden fővárosból érkező személynek jellemzően 14 napos karanténba kell vonulnia,

hiszen óriási a belső forgalom a városok és tartományok között, és rengeteg üzleti és egyéb utazásra kerül sor Kínában.

A Wordometers legfrissebb adatai szerint Kínában az elmúlt napokban 40, 44 és 28 új esetet regisztráltak, így már 83 325 embert fertőzött meg az új típusú koronavírus, mintegy 4634 ember halálát okozva.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Roman Pilipej