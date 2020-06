Újraéled a járvány, Pekingben bezárják az iskolákat és az óvodákat

Kína fővárosában hétfőtől zárva lesznek az óvodák, az összes általános és középiskolában távtanításra térnek át, az egyetemeken pedig felfüggesztették az oktatást. Az üzleti életet nem állítják le, de korlátozzák a nyitvatartást, és a város vezetősége erősen ösztönzi a távmunkát.

A 21 millió lakosú kínai fővárosban 29 lakóövezetet lényegében lezártak:

éjjel-nappal őrzi a hatóság a ki- és bejutási pontokat, és csak szigorú feltételekkel szabad a lakótelepekről ki- és azokba bejutni. Hasonló szabály vonatkozik Pekingre. Megtiltottak minden nem létfontosságú kiutazást, aki mégis engedélyt kap, annak igazolnia kell teszteredménnyel, hogy nem fertőzött, nehogy kihurcolja a ragályt.

Pekingben a hét végén azonosítottak a Hszinfadi nevű nagybani piachoz köthető járványgócot. 107 hektáros piacot bezárták és széles körű tesztelést végeztek a piachoz köthető emberek körében. Kedd estig múlt hét csütörtök óta 116 igazolt új fertőzöttje lett a kínai fővárosnak.

Bár vasárnap véget ért Észak-Macedóniában a járvány miatt 88 napja elrendelt szükségállapot, és az államfő közölte, nincs ok a meghosszabbítására, mégis nyolcnapos szükségállapotot rendelt el a nyugat-balkáni országban június 22-éig, hogy ülésező parlament nélkül, a kormány által kiadott rendeletekkel lehessen előkészíteni a július 15-ére tervezett előrehozott választást.

Észak-Macedóniában keddre 4057-ről 4157-re emelkedett az újonnan nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában öten haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe, és ezzel 193-ra nőtt a halálos áldozatok száma.

Szerbiában egy nap alatt 12 310-ről 12 367-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Koszovóban - ahol eddig 33-an haltak meg a betegségben - az utóbbi 24 órában 1486-ról 1615-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Mivel több mint száz fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt, a hatóságok a maszk kötelező használatát javasolták mindenhol.

Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 2995-ről 3031-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma., és ketten haltak bele a betegségbe. ezzel 165-re nőtt a Covid-19 betegségben eddig elhunytak száma. Az ország főként bosnyákok és horvátok lakta részének, a Bosznia-hercegovinai Föderációnak a miniszterelnöke kijelentette, ha a koronavírus-járványnak lesz második hulláma az országban, nem fognak ismét korlátozó intézkedéseket bevezetni, az emberek ugyanis már megtanulták, hogyan kell felelősségteljesen viselkedniük.

Montenegróban újabb fertőzöttet regisztráltak, így 326-ra nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma abban az országban, amely korábban 42 napig egyetlen eset sem bukkant fel, és koronamentes övezetként hirdette magát. Montenegróban hetek óta nem volt halálos áldozata a vírusnak, a járvány ideje alatt összesen kilencen haltak bele a betegségbe.

Romániában a koronavírus-járvány miatt május közepén meghirdetett, kedden éjfélkor lejáró veszélyhelyzet 30 napos meghosszabbításáról fogadott el határozatot a kormány keddi ülésén. Nelu Tataru egészségügyi miniszter szerint továbbra is kötelező marad az egészségügyi távolság betartása, a védőmaszk viselése a tömegközlekedési járműveken és a zárt nyilvános terekben, zárt térben 20, a szabadban 50 fő gyülekezhet. A hétfőtől bevezetett újabb enyhítéseket kiegészítve a kormány kedden arról is döntött, hogy a templomok belsejében is engedélyezik az istentiszteleteket, a résztvevők számát azonban az alapterület függvényében korlátozzák.

Továbbra sem lassul Ukrajnában a koronavírus-fertőzés terjedése, a betegek száma keddre, napi 666 új esettel, elérte a 32 476-ot - derült ki az egészségügy miniszter szokásos napi tájékoztatójából. Előző nap 11-en haltak bele a betegség szövődményeibe, velük együtt a halálos áldozatok száma 912-re nőtt. Eddig 14 528-an gyógyultak meg, az elmúlt napban 275-en, vagyis kevesebb mint fele annyian, mint ahány új fertőzöttet azonosítottak. Az egészségügyi dolgozók körében az eddig azonosított betegek száma 63 új esettel elérte az 5600-at.

Moszkvában megnyitottak a múzeumok és az éttermek nyári teraszai kedden a koronavírus-járvány miatt március végén bevezetett korlátozó intézkedések fokozatos feloldásának második fázisában. A múzeumok és a kiállítások egyelőre csak előzetes online jegyvásárlás és időpontfoglalás alapján látogathatók. Megnyitottak a könyvtárak, a kölcsönzők, az ingatlanközvető, reklám-, tanácsadói és egyéb szolgáltatói irodák is. A fogorvosok is újrakezdhetik a nem sürgős esetek kezelését.

Spanyolországban a kormány 16 milliárd euró értékű, a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek enyhítését célzó pénzügyi alap létrehozásáról döntött a tartományok részére - jelentette be María Jesús Montero kormányszóvivő, a kabinet keddi ülését követő sajtótájékoztatón Madridban. A támogatásból 9 milliárd euró az egészségügy, 2 milliárd euró az oktatás területére fordítható, továbbá 5 milliárd eurót osztanak szét a karanténidőszak miatt kieső bevételek ellentételezésére.

Harmincnéggyel emelkedett a koronavírus miatt elhunytak száma egy nap alatt Olaszországban, és így a halottak száma elérte a 34 405-t az olasz polgári védelmi hatóság kedd esti adatai szerint. Százhetvenhét új fertőzöttet diagnosztizáltak,

majdnem hetven százalékukat Lombardia tartományban.

A halottak száma enyhén emelkedett a korábbi harmincnégyhez képest. Ez volt az egymást követő második nap, hogy a halottak száma ötven alatt volt. A halottakból a legtöbben, kilencen Lombardiában és nyolcan Piemontban hunytak el.

A koronavírus-járvány terjedése még mindig gyorsul az amerikai kontinensen, a regisztrált fertőzöttek száma rohamléptekkel közelít a négymillió felé - közölte a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO) igazgatója Washingtonban. A washingtoni székhelyű PAHO az Egészségügyi Világszervezet (WHO) amerikai régióért felelős irodájaként működik.

Brazíliában regisztrálták a kontinensen azonosított több mint 3,8 millió eset 23 százalékát. Hozzáfűzte, hogy Latin-Amerika legnagyobb, 210 milliós lakosú országából jelentették a régióban feljegyzett majdnem 204 ezer haláleset 23 százalékát.

Világszerte 8 018 742 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 433 406, a gyógyultaké pedig 3 844 407 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem kedd reggeli összesítése szerint.

Nyitókép: MTI/AP/Dmitrij Loveckij