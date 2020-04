Kárpátalján is terjed a járvány, adományokból vettek védőeszközt a kórházaknak

Eddig 99 fertőzöttet tartanak nyilván Kárpátalján, négyen haltak meg az elmúlt időszakban. Mivel nagyon kevés tesztet végeznek, ezért valószínűleg sokkal több fertőzött lehet, mint amit az adatok mutatnak - mondta az InfoRádiónak Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Nemzetiség szerint nem tartják nyilván a megbetegedéseket, de valószínűleg a magyar közösségben is történt már haláleset.

Közvetlen ellátási nehézségek még nincsenek, a legtöbb fertőzöttet Munkácson és Ungváron találták - mondta Brenzovics László. Ugyanakkor szavai szerint az ukrán és azon belül is a kárpátaljai egészségügy is roppant nehéz helyzetben volt a járványtól függetlenül is, mivel alulfinanszírozottak az intézmények és az eszköztáruk is rendkívül csekély, sok helyütt még védőeszközökre - köpenyekre, maszkokra, kesztyűkre sem jutott. Elmondta: egyelőre nagy roham nincs a betegek részéről, de az alacsony eszközellátottság miatt már most látszik, hogy a gyógyítás költségei jelentős mértékben az emberekre fognak hárulni, ha pedig súlyosbodik a helyzet, még súlyosabb helyzet várható.

Az elnök arról is beszámolt, hogy nagyon sok orvos fertőződött meg:

az ungvári járási kórházat be is kellett zárni, és több helyről is érkeztek hírek az egészségügyi dolgozók megfertőződéséről.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség adománygyűjtést kezdeményezett, elég jelentős összeg gyűlt össze, amiből védőfelszereléseket vásároltak az egészségügyi intézmények számára, és ezt nagyrészt szét is osztották már.

"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette korábban, hogy egy nagyobb védőeszköz szállítmány fog érkezni - lehet, hogy már ezen a héten - Kárpátaljára" - mondta az elnök. Beszámolója szerint maszkokból, kesztyűkből, fertőtlenítőszerekből még most is óriási a hiány.

"Itt mindenre szükség van

- mondta az elnök a pénzügyi segítségigényt firtató kérdésre - de tudjuk azt, hogy minden országban jelentős a baj, de itt ez hatványozottan fog megnyilvánulni, hiszen Ukrajna Európa legszegényebb országa, és az egészségügyi rendszere is rendkívül rossz állapotban van."

Az elnök szerint az emberek tartanak a járványtól, az utcai forgalom is érzékelhetően csökkent, dacára a húsvéti időszaknak - a katolikus és protestáns húsvét véget ért, de a jövő héten következik az ortodox ünnep. Tulajdonképpen karantén van elrendelve, ketten mehetnek az utcára, tartani kell a távolságot, maszkot kell hordani.

"A megfelelő intézkedéseket az ukrán kormány bevezette, és az emberek többsége egyelőre be tartja is ezeket"

- mondta Brenzovics László. Hozzátette: az emberek tartalékai azonban fogynak, és akkor választhatnak aközött, hogy éheznek, vagy a járványtól félnek. Szerinte ezeket a döntéseket május közepére meg kell hozni: az embereknek nincsenek tartalékaik, ez a helyzet sem tartható fenn sokáig.

Az elnök szerint a magyar közösségek összetartóak, amit az is bizonyít hogy egyedül ők tudtak ilyen gyűjtőakciót indítani, ami lehetővé tette, hogy a magyarlakta terülteken az egészségügyi intézményeket legalább minimális szinten védőeszközökkel lássák el. "A magyar közösség Kárpátalja egyik legszervezettebb közössége" - tette hozzá Brenzovics László.

Nyitókép: A magyar kormány egészségügyi védőfelszereléseket és fertőtlenítőszereket tartalmazó adományát pakolják Farkaslakán, a polgármesteri hivatal udvarán 2020. április 11-én. Ezeket az eszközöket a Székelyföldön, Hargita, Kovászna és Maros megye egészségügyi intézményei között osztják szét. A magyar kormány, 600 ezer maszkot, valamint néhány tízezer védőruhát, védőfelszerelést és tesztet küld a Felvidékre, Erdélybe, Székelyföldre, Kárpátaljára, Szlavóniába a Mura-vidékere és a Vajdaságba. (MTI/Veres Nándor)