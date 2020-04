A leendő orvosok Japán egyik legtekintélyesebb egészségügyi intézményében, a Keio Egyetemi Kórházban dolgoznak. A kórház igazgatója "megbocsáthatatlan ostobaságnak" bélyegezte a történteket.

A mulatozás március 26-án folyt Japán fővárosában. Tokió polgármestere, Koike Juriko épp előző nap szólította fel a lakosságot, hogy maradjon otthon és tartózkodjon a népes összejövetelektől.

A japán fővárosban a járvány ellenére csaknem változatlanul zajlik az élet. A vonatok ugyan valamivel kevésbé zsúfoltak, de most is sokan utaznak rajtuk, és nagyon kevesen dolgoznak otthonról, a döntő többség továbbra is bejár a munkahelyére.

Szigorú döntést hozott azonban Abe Sindzó miniszterelnök keddi bejelentése szerint hét prefektúrában - köztük Tokióban és Oszakában - rendkívüli állapotot hirdetett ki Abe Sindzó japán miniszterelnök kedden, hogy megfékezze az új koronavírus terjedését (erről részletesen ITT írtunk).

Keddi adatok szerint már négyezer fő felett van a bizonyítottan koronavírussal fertőzöttek száma, a kór miatt csaknem százan haltak meg Japánban.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Eugene Hoshiko