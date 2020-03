A "börtönbe" vitt két gyanútlan magyar perui útja - karanténban Limában

A Föld szinte minden országát érinti már a koronavírus, Peru sem kivétel. Ott rekedt azonban két magyar, akiket közvetlenül érkezésük után ért a határzár. Takács Péter és felesége a kijárási tilalom miatt már két hete egy limai hotelszobában ül, és abban reménykedik, hogy lesz helyük valamelyik repülőn, amelyik európaiakat menekít ki a térségből.

Március 12-én érkeztek Limába, Peruba - a késő esti órákban Párizsból -, de már a bejutás sem volt egyszerű.

"Már a gépről leszálláskor ellenőriztek minket orvosok, a vízumokért is hosszú volt a sor, három és fél óra volt, mire el tudtuk hagyni a repteret. Megérkeztünk a szállásunkra, másnap kaptuk is az információt, hogy Peru teljesen bezárkózik, se ki, se be nem lehet közlekedni. A reptér egy pillanat alatt egy káosszá vált" - emlékezett vissza.

Természetesen a programjuk is úgy, ahogy volt, kútba esett, semmi sem valósult meg.

"Csak a boltba lehet menni, de oda is csak egyedül. Maximalizálva van a bent tartózkodók száma, ezért sorok vannak a boltok előtt, valamint

a legrövidebb úton kell a boltba menni a lakhelyről, ezt katonák és rendőrök ellenőrzik"

- tette hozzá.

Bóklászó emberek így is vannak.

Peruban a szerda délelőtti számok szerint 416 fertőzött és 7 halott volt, 1 gyógyultról tudni. Takács Péterék ötnaponként vásárolnak, tehát összesen háromszor voltak kint az utcán, mióta ott vannak.

Felmerülhet kérdésként, miért mentek oda, de nem számolhattak azzal, hogy ennyire nagy lesz a szigor, egész Dél-Amerikában alig volt még fertőzött két hete. A közlekedés Peruban azóta teljesen leállt.

Március 22-én indultak volna vissza Európába, a jövő hétre van reményük, hogy hazajönnek, már regisztráltak a magyar külügy ottani szolgálatán. Anyagilag egyelőre bírják, de nagyon szeretnének már hazatérni. Itthon két hetes karantén vár rájuk.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Paolo Aguilar