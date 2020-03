Újabb károkat jelentettek a horvátországi földrengés után - fotógaléria

A zágrábi sajtó jelentése szerint a horvát fővárosban mintegy tíz másodpercen keresztül rengett a föld, az emberek az utcákra menekültek, elment az áram, több épület homlokzata is megsérült, a zágrábi katedrális egyik 108 méteres tornyának egy része letört, és leesett a kereszt is, károkat okozva a környező épületekben. Jelentős károk keletkeztek a horvát parlament épületén is.

Vannak sérültek - közölte a zágrábi mentőszolgálat illetékese a Jutarnji List című napilappal, hozzátette azonban, hogy a legtöbben csak könnyebb sérüléseket szenvedtek.

Egy gyerekre egy épület tetejének része esett rá, de az ő állapota is stabil.

Többen a lakásukban rekedtek, Zoran Milanovic államfőt evakuálni kellett.

Milan Bandic, Zágráb polgármester arra kértek az embereket, hogy akik vasbeton szerkezetű házakban élnek, térjenek vissza otthonaikba, azon épületek lakói számára, amelyek nem biztonságosak, megfelelő ellátást biztosítanak.

A tűzoltóknak a katonaság is segít a károk elhárításában. Andrej Plenkovic horvát kormányfő a károk mielőbbi felmérését és helyreállítását rendelte el. A miniszterelnök néhány miniszterrel maga is körbejárta a súlyosabban érintett területeket.

A belügyminisztérium még reggel azt kérte az emberektől, hogy menjenek az utcára, viszont igyekezzenek betartani a szükséges távolságot egymástól, hogy a koronavírus-fertőzéseket megelőzzék.

Zagreb hospital and maternity ward this morning. It’s cold over there. They are asking for blankets for all the new mums who are now on the streets because of earthquake. ? pic.twitter.com/OHIHJ86IPF