Segélycsomagot ajánlottak Iránnak, ahol továbbra is nyalogatják az ereklyéket

Akár már ma útnak indulhat az repülő, amellyel a rohamosan terjedő iráni koronavírus-járvány megfékezéséhez az Egyesült Királyság, Franciország és Németország által felajánlott segélycsomag részeként eszközöket, védőfelszereléseket és laborteszteket szállíthatja - írta a BBC.

A segélycsomagot a WHO-n, vagy pedig más ENSZ szervezeteken keresztül tervezik eljuttatni a perzsa államnak.

Az országban egyre súlyosabb helyzetet okoz a járvány:

És nem egyértelmű a halálos áldozatok száma sem, míg az íráni hatóságok 66 halottról tesznek említést, egészségügyi források már a múlt héten a BBC perzsa adásának legkevesebb 210 halálos áldozatról tettek említést.

Mivel az ország vezetését is megtizedeli a betegség - eddig több kormánytag megfertőződését ismerték el, emelett a legfőbb vallási méltóság, Ali Hámenei ajatollah egy tanácsadója is belehalt már a fertőzésbe -, ezért a WHO egy támogató csapatot és ellátmányt küldött az országba, hogy helyszínen segítsék a kormány járványvédelmi erőfeszítéseinek koordinálását.

Az ország egyébként példátlan intézkedéset hozott, a polgári hatóságok többek között arra kérték a siíta papságot, hogy ne tartsák meg a szokásos pénteki muzulmán imádságokat. Végül 23 tartományban tettek eleget a kérésnek, azonban számos nagyobb mecset visszautasította a teljesítését.

Többek között így tettek az ország egyik legszentebb településén, Komban is, amely egyúttal a járvány egyik legnagyobb gócpontja is. Most videófelvételek kerültek fel a közösségi médiába arról, hogy az ottani hívek a többek között cseppfertőzéssel terjedő koronavírussal mit sem törődve csókolják és nyalják meg az egyik szentély díszrácsát - írta az Index.

While the city of Qom is the epicentre of #CoronaVirus in Iran, authorities refuse to close down religious shrines there.



These pro-regime people are licking the shrines & encouraging people to visit them.



Iran's authorities are endangering lives of Iranians & the world pic.twitter.com/s9o6zYhzNQ