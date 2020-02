Szomráky Béla: "egymás karját vagdossák le" Olaszországban

„Olaszországban a sporadikus megjelenések ellenére nincs nemzeti szinten, általában komoly járványhelyzet” – jelentette ki a Szomráky Béla. Az Olaszország-szakértő meglátása szerint az olasz emberek alapvetően derűsen próbálják felfogni a járvány miatt kialakult helyzetet.

„Ahhoz képest, hogy be vannak zárva, és átélik ezeket a félig-meddig háborús hangulatú élményeket - ha úgy tetszik -, azért annyira nincsenek elkeseredve. Természetesen nem örül az, akinek a gyereke kórházban van és nem tud róla pontosat, esetleg ő maga is karanténba került. Nem azt jelenti, hogy ne változna meg az életük, csak

jól alkalmazkodnak

hozzá” – tette hozzá.

A szakértő úgy fogalmazott, a tartományok és a kormány között is politikai csatározások zajlanak a járvány kezelése miatt, ugyanis Olaszországban az egészségügyi rendszer a tartományok kompetenciájába tartozik.

„Egy egységes rendelet elbírálása, illetve bevezetése mellett kardoskodik most már a miniszterelnök, miután Giuseppe Conte is ráeszmélt arra, hogy a kialakult helyzetben a kormány is hibázott”, ráadásul ő maga is tett egy indulatokat gerjesztő kijelentést, miszerint Lombardia egyik kórházában – vélhetően a codognoira gondolt, ahol az egész betegséghalmaz központja található – nem tartották magukat teljes mértékben a protokoll szerinti előírásokhoz. Ezen persze

„mindenki halálosan megsértődött és kikérte magának,

részben azért, mert ez tartományi kompetencia, másfelől nem szerencsés a saját felelősségünket, vagy mulasztásunkat rátolni azokra az orvosokra például, akik hősiesen küzdenek, napi 18-20 órát ébren vannak, mi több, a saját egészségüket is kockáztatják” – emelte ki Szomráky Béla.

Az Olaszország-szakértő a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásaira is kitért, amely jelentősen érinti az olaszországi idegenforgalmat. Ha a turisták nem mennek a járványgócoktól távolabb eső, jelentősebb idegenforgalmi területekre, Nápolyba, vagy Szicíliába se, akkor ez 1 millió 200 ezer családot fog érinteni, mert ennyi családfő vagy családtag dolgozik az idegenforgalomban.

„Ha nem is egy kollapszus, egy krach következik be, de nagyon erőteljesen meg fogják térdeltetni az országot ezek a rendkívül kedvezőtlen körülmények”

– hangsúlyozta.

Sajtóinformációk szerint már most 70 százalékkal estek vissza az olaszországi szállodafoglalások, Szomráky Béla ugyanakkor – az Olasz Szállodaszövetség vezetőjére hivatkozva – 80-90 százalékról beszélt a műsorban.

„Egymás karját vagdossák le”

Szomráky Béla az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy a megcsontosodott termelési és elosztási struktúrák miatt gyenge az olasz gazdaság, amelynek fellendítéséhez szerinte állami szintű reformra van szükség.

„Pénzhez jutni akkor, amikor az olasz kormányzat minden vagyona elmegy arra, hogy a meglévő 134 százalékos adósságát valamilyen szinten finanszírozza, miközben az folyamatosan emelkedik, az egy nagyon nehéz vállalkozás – jegyezte meg a szakértő. – Ráadásul az ellenérdekeltek száma igen nagy, hiszen

a pénzhatalmak, nevezzük így a nagy bankokat, pénzintézeteket, nem abban érdekeltek, hogy Olaszország megadja a tartozását és kimásszon az adósságcsapdából.

A dolog természetében benne van, hogy abban érdekeltek, hogy lehetőleg a bedőlésig ugyan ne jusson el az ország, viszont időközben minél több kamatot fizessen.”

A szakértő arról is beszélt, hogy a viták és a széthúzás miatt könnyen válságba kerülhet a Demokrata Párt és az Öt Csillag Mozgalom alkotta kormánykoalíció.

„Nem tűz és víz, inkább úgy tudnám illusztrálni, hogy egy építő- és egy rombolócég. Ha pedig két ilyen összeáll, abból olyan nagyon jó házépítési akció nem fog összejönni” – magyarázta. – Magyarul, fenntartható, alkotmányosan lehetséges, hiszen, ha összeadjuk a mandátumok számát, mindig lesz 51-53 százalék - bár sorra szivárognak el az emberek -, szóval fenn lehet tartani, csak éppen

az inkompetencia mellé fölsorakozik a totális impotencia is.

Ez a kormány nem tud mit csinálni, mert amit a bal kéz szeretne, azt rögtön lecsapja a jobb kéz. Egymás karját vagdossák le.”

Az Olaszország-szakértő az előre hozott választás lehetőségét egyelőre kizártnak tartja.

„Kell készíteniük az Európai Unió számára - valamikor október közepén jár le a határidő - egy előzetes, tervet, aztán meg kellene csinálniuk a valódi költségvetést is, tehát szavazás, ha egyáltalán arra kerülne sor, jövő tavasszal lehetne” – fogalmazott Szomráky Béla, kifejtve: Luigi Di Maio, az Öt Csillag Mozgalom, és Matteo Salvini, a Liga vezetője 32 kontra 17 százalékkal hozták össze a kormányzatot. Azóta az ötcsillagosok szabadesésben vannak, és a 12 százalék felé tartanak, míg Salvini 30 százalék felett van. De már kezdetektől fogva nem értettek egyet abban, hogy ki legyen a miniszterelnök.

„Két dudás egy csárdában nem fér meg. Ezért hoztak egy cimbalmost,

aki Giuseppe Conte.”

Az Olaszország-szakértő szerint az olasz politikát és a gazdaságot egyaránt tehetetlenség jellemzi.

