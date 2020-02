Újabb rekordot döntött a koronavírus halálos áldozatainak száma

A koronavírussal kapcsolatos friss híreinket ITT találja.

A járvány következtében hétfő éjfélig elhunytak száma a tartományban 414-re emelkedett, míg az összes ott diagnosztizált fertőzötté 13 522-re. Az új típusú koronavírus (2019-nCoV) legsúlyosabban a tartomány székhelyét, Vuhant érinti, ahol az ország összes fertőzöttjének csaknem egyharmadát diagnosztizálták, és hétfő éjfélig összesen 303 beteg veszítette életét.

A helyi idő szerint kedden reggel 10 óráig közzétett adatok szerint a vírus eddig országosan 20 471 embert fertőzött meg, ám a betegség halálozási aránya Hupejen kívül igen alacsony,

hiszen az eddigi közel hétezer megbetegedésből 11 bizonyult végzetesnek az ország egyéb régióiban.

A vuhani városvezetést élesen bírálták Kínában amiatt, hogy a helyi orvosok figyelmeztetéseinek ellenére megpróbálták elkendőzni a helyzet súlyosságát. Csou Hszien-vang, Vuhan polgármestere egy, a CCTV kínai állami hírcsatorna január 27-én sugározott, vele készült interjújában beismerte: "nem csak a kellő tájékoztatást mulasztottuk el időben megtenni, de még csak nem is használtuk a rendelkezésünkre álló információt a munkánk javítására".

A KKP politikai bizottságának állandó bizottsága hétfői ülését követően kiadott jelentésében szintén elismerte, hogy a pekingi vezetés nem megfelelően reagált a járványra.

Ágyakat állítanak be munkások az új koronavírussal fertőzöttek ellátására egy tábori kórházzá alakított rendezvényközpontban, a közép-kínai Hupej tartománybeli Vuhanban 2020. február 4-én. A tüdőgyulladást okozó ragály decemberben jelent meg Vuhanban, és azóta további 24 országban észlelték. A fertőzöttek száma meghaladja a húszezret, ebből mindössze 150 esetet jelentettek Kínán kívül. A halálos áldozatok száma 400 fölé szökött Kínában, egy ember meghalt a Fülöp-szigeteken, egy Hongkongban. Európában nincsenek halálesetek. MTI/AP/Chinatopix

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője a múlt hét elején személyesen utazott Pekingbe, hogy felmérje a helyzetet, és elismerően nyilatkozott a járvány megfékezésére tett kínai erőfeszítésekről. Hétfőn Genfben, a szervezet végrehajtó testülete előtt pedig ismét hangsúlyozta:

ha a járvány gócpontjának környékén továbbra is megteszik a megfelelő óvintézkedéseket, akkor a fertőzés terjedése más térségekbe minimális mértékű és lassú lesz, a járványt pedig ellenőrzés alatt lehet tartani.

Két újabb beteg Németországban, halálos áldozat Hongkongban

Tovább emelkedett az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma Németországban: hétfőn egy gyermek szervezetében mutatták ki a kórokozót, és még aznap este egy újabb betegről bizonyosodott be, hogy koronavírussal fertőzött. Ő is a Webasto nevű autóipari beszállító cég munkatársa, és a gyermek is egy olyan család tagja, amelyben a Webastonál dolgozó édesapa és egy másik gyerek is fertőzött.

Az összes többi - mind a hét - felnőtt bajorországi beteg. A 12 fertőzött közül tíz él a tartományban.

Időközben Hongkongban is halálos áldozatot szedett a járvány. A 39 éves hongkongi férfi helyi idő szerint kedden reggel hunyt el a hongkongi Princess Margaret Kórházban, halálát váratlan szívleállás okozta. A férfinél, aki a fertőzésen kívül is meglévő egészségügyi problémákkal küzdött, Hongkongban tizenharmadikként diagnosztizálták az új koronavírus (2019-nCoV) okozta megbetegedést. A fertőzést minden valószínűség szerint a járvány gócpontjának számító, közép-kínai Vuhan városában kaphatta el. Hazatérése után a vele élő édesanyja is megfertőződött.

Újabb fertőzések számos országban

Malajzia egészségügyi hatóságai kedden bejelentették, hogy a fertőzöttek száma tízre emelkedett, hozzátéve, hogy az eddigi kilenc kínai állampolgár után a mostani az első malajziai lakos, aki elkapta a betegséget. A férfi Szingapúrban járt, ahol kínai kollegáival találkozott, köztük olyannal, aki a közép-kínai Hupej tartomány székhelyéről, a járvány gócpontjának számító Vuhanból érkezett.

Vietnam és Dél-Korea is újabb koronavírusos megbetegedéseket jelentett. Utóbbi országban eddig 16 fertőzöttet regisztráltak. Most megtiltották a beutazást a Hupej tartományból és az azon keresztül érkezőknek.

Az országban egy keddi rendelkezés értelmében szigorítják azoknak a büntetését, akik egészségügyi maszkokat halmoznak fel.

Tajvan, ahonnan tíz fertőzöttet jelentettek, éles szavakkal illette Kínát, amiért Peking megvétózta csatlakozását az Egészségügyi Világszervezethez (WHO), Tajpej szerint ez ugyanis megnehezíti a vírus elleni védekezést is.

