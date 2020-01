Nem elég a tűzvész és a jég, az új, veszélyes vírus is megjelent Ausztráliában

A negyedik áldozat, egy 89 éves férfi a közép-kínai Vuhanban halt meg, ahonnan az első megbetegedéseket jelentették. Ugyanitt kínai egészségügyi források szerint korábban már ketten haltak meg a betegségben.

Ugyancsak kedden ausztrál egészségügyi források bejelentették, hogy

Brisbane-ben karantén alá helyeztek egy férfit, akin nem sokkal azután, hogy visszatért Vuhanból, a betegség tünetei jelentkeztek.

Ugyanekkor az ország egészségügyi hatósága biológiai biztonsági ellenőrzést rendelt el a Vuhanból Sydney-be érkező repülőgépek utasainál.

Az ügyben megszólalt Abe Sindzó japán miniszterelnök is, aki a keddi kabinetülésen fokozott óvatosságra szólított fel. "Noha nálunk nem jelentettek emberről emberre átterjedt fertőzést, a megbetegedések száma Kínában nő, ezért nekünk is óvatosnak kell lennünk" - jelentette ki a kormányfő. Japánban egyelőre egy megbetegedést jelentettek, a fertőzött január közepén tért vissza a szigetországba Vuhanból.

Hőkamerával mérik az érkező utasok testhőmérsékletét a vuhani nemzetközi repülőtéren 2020. január 21-én. A Pekingben és a dél-kínai Sencsenben is felbukkant új, tüdőgyulladást okozó vírus kiindulópontjának számító közép-kínai Vuhanban jelentősen megugrott a fertőzöttek száma, a vírusfertőzés eddig legkevesebb négy ember halálát okozta. MTI/AP/Emily Wang

A kínai hatóságok hétfőn mintegy 220 fertőzéses megbetegedésről számoltak be az ország több régiójában, beleértve Pekinget és Sanghajt is, a Kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság pedig megerősítette, hogy a tüdőgyulladás-járványt okozó új koronavírus emberről emberre is terjed.

Az eddig nem ismert koronavírus egy vuhani halpiacon jelenhetett meg először, majd cseppfertőzéssel továbbterjedt.

Az atípusos tüdőgyulladás (SARS), illetve a közel-keleti légzőszervi tünetegyüttes (MERS) okozói is koronavírusok, de a vuhani egészségügyi hatóságok szerint a mostani megbetegedések esetében nem ezek valamelyikéről van szó.

Különös aggodalomra ad okot az, hogy a héten beköszönt Kínában a holdújév, ilyenkor pedig emberek százmilliói kelnek útra.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rendkívüli szakértői bizottsági ülést hív össze szerdára Genfben. Ez lesz hivatott megállapítani, hogy a koronavírus terjedése nemzetközi járványügyi vészhelyzetet jelent-e.

Nyitókép: MTI/AP/Dake Kang