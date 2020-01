Elkészült a "bölcsek" jelentése az Európai Néppártban felfüggesztett Fideszről

Elkészült az Európai Néppárt "bölcseinek" jelentése a Fidesz tagságának felfüggesztésével összefüggésben - írja a Népszava. A lap hozzáteszi, a dokumentum Donald Tusk pártelnök asztalán van.

A pártcsalád február 3-4-én összeülő politikai gyűlése dönthet is a tavaly márciusban felfüggesztett magyar tagpárt jövőjéről. A lap információi szerint Tusk most egyeztet a tagpártokkal, és Orbán Viktor pártelnökkel is találkozik.

Úgy tudni, a jelentős befolyással bíró német kereszténypártok még nem jutottak dűlőre a kérdésről, hogy mi legyen a Fidesszel. A Fidesz a lap forrásai szerint nem ússza meg az elszámoltatást, és akár meg is hosszabbíthatják a felfüggesztést. Lehetőség az is, hogy a Fidesz lép ki. Sok szakértő szerint az Európai Néppárt számára ez lenne a legjobb megoldás.

Az összeállításban ugyanakkor szerepel, hogy Orbán Viktornak nem kevés híve van a pártcsaládban, és akadnak köztük olyanok is, akik vele együtt távoznának, ha kenyértörésre kerülne a sor. Ezzel függhet össze, hogy meg nem erősített hírek szerint a Fidesz kijelölt "bölcsei" ellenjelentésen dolgoznak, amelyben feltehetőleg az EPP politikai irányvonalát minősítik. A magyar kormánypárt politikusai régóta hangoztatják, hogy az ernyőszervezet balra tolódott, letért a kereszténydemokrácia útjáról. Nem kizárt, hogy a Novák Katalin államtitkár és Varga Judit miniszter, valamint Szájer József EP-képviselő közreműködésével állítólag készülő értékelés arra is szolgálna, hogy megalapozza a Fidesz távozását az Európai Néppártból.

Az ügyben fontos lehet, hogy Donald Tusk az amerikai New York Times-nak azt mondta: Orbán Viktor “túl messzire ment” a liberális demokrácia tagadásában. Ugyanakkor a pártcsaládban senki sem akarja megbüntetni a magyar miniszterelnököt a migrációval kapcsolatban elfoglalt álláspontja miatt. Manfred Weber, az EPP európai parlamenti frakcióvezetője a Der Spiegelnek úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor mostanáig nem teljesítette a Fidesz felfüggesztéséről hozott határozatba foglalt feltételeket, ezért még bizonyítania kell, ha maradni akar.

