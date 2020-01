Új részletek az elszökött Nissan-vezérről

A libanoni állampolgársággal is rendelkező Ghosn a hét elején közleményben jelentette be, hogy Libanonban van, de arról nem árult el semmit, hogy miként került oda. Azóta nem közölt semmit.

Most a szóban forgó két forrás megerősítette a japán sajtó értesülését, hogy Ghosn egy magánrepülőgépen jutott ki Japánból, Törökországba ment, majd onnan Libanonba. A nyilatkozók elmondták azt is, hogy a szökést egy biztonsági magáncég szervezte meg. Egy zenekar Ghosn tokiói lakására ment, látszólag azért, hogy játsszon a karácsonyi partiján. Később az üzletembert egy hangszertokban kicsempészték a lakásból, ahol házi őrizetét töltötte.

Ghosnt Libanonban szívélyesen fogadta Michel Aoun államfő, akinek megköszönte az országától kapott támogatást

- tették hozzá a névtelen nyilatkozók.

A bejrúti elnöki hivatal sajtósa tagadta, hogy az államfő találkozott volna Ghosnnal. Tisztségviselők a Reuters hírügynökség szerint azt mondták, hogy Ghosn francia útlevéllel, legálisan lépett be az országba, noha a francia, a libanoni és a brazil útlevele is Japánban maradt az ügyvédjeinél. Korábbi jelentések még arról szóltak, hogy francia útlevéllel és valamilyen libanoni okmánnyal lépett be az arab országba.

Stephen Givens jogász, a japán jog szakértője szerint az eddig ártatlanságát hangoztató Ghosn szökésével egyértelműen bűncselekményt követett el, így már soha nem térhet vissza Japánba úgy, hogy ne kelljen börtönbe mennie. A szakértő szerint Ghosn élete hátralévő részében aligha hagyhatja el Libanont.

A japán hatóságok egy bírósági döntés nyomán lefoglalhatják azt a 1,5 milliárd jent (mintegy négymilliárd forintot), amelyet az üzletember óvadékként helyezett letétbe.

Carlos Ghosnt először 2018 novemberében vették őrizetbe, később szabadon engedték, majd ismét őrizetbe vették. A vád szerint saját anyagi veszteségeit a Nissannal fizetette ki, valamint a cégnek szóló külföldi utalásokat irányított át saját számláira.

Libanonba érkezését bejelentő közleményében arra hivatkozott, hogy azért menekült el Japánból, mert a japán igazságszolgáltatás szerinte elfogult, eleve bűnösnek tekintették és túszul ejtették őt, alapvető emberi jogait semmibe vették.