Olyat verést kapott 82 éves áldozatától a betörő, megváltás volt számára a kiérkező rendőrök – videó

A WHAM nevű hírportál beszámolója szerint a New York állambeli Rochesterben élő Willie Murphy épp lefekvéshez készülődött múlt hét csütörtök este, amikor egy férfi becsengetett hozzá azt állítva, hogy mentőre van szüksége.

A nő felhívta a rendőrséget, de nem engedte be a férfit, aki azonban betörte az ajtót és bement a sötét lakásba.

"Rossz házat választott magának" – jegyezte meg Murphy, aki először egy asztallal verte össze a hívatlan vendéget, majd sampont öntött az arcába és végül seprűvel is alaposan elagyabugyálta.

A betörő végül megkapta a kért mentőautót. Kórházba vitték, a kiérkező rendőrök pedig egy Murphyvel közös szelfit posztoltak a Twitterre, "kőkeménynek" nevezve az asszonyt.

Ms. Murphy standing shoulder to shoulder with Genesee Section Officers after an intruder attempted to break into her home. Ms. Murphy is tough as nails & fended off the intruder. Ms. Murphy standing with some of the officers that responded to her home. pic.twitter.com/1gr8KfWZ4d