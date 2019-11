Szövetséget köt két erdélyi magyar párt

Amint Mezei János elmondta: a két párt kongresszusa 2020. január 18-án előbb külön-külön, majd közösen ülésezik Csíkszeredában, és eldönti az együttműködés és a fúzió részletkérdéseit. Csomortányi István hozzátette: addig közös munkacsoport dolgozik a döntések előkészítésén.

Mezei János szerint

már most a pártfúzió a cél, de a jövő év nyarán tartandó önkormányzati választásokon való sikeres szereplés érdekében egyelőre csak politikai koalíciót hoznak létre.

A pártfúzió bírósági bejegyzésének a lehetséges elhúzódása ugyanis nem kívánt kockázati tényező lenne a választások előtt.

Amint az MPP elnöke felidézte: a két pártnak közösek a gyökerei, az MPP alapításánál is ott voltak azok, akik később létrehozták az EMNP-t. Mint részletezte, nyolc éve külön utakon jártak, de most "elérkezett az a pillanat, amikor a bölcsesség és az alázat felülkerekedett, és visszahozta a szervezeteinket arra az útra, amelyet egykor közösen képzeltünk el". A politikus hozzátette: mindkét pártelnök építőmérnök, és mérnöki tudását most a közös párt építésében kívánja kamatoztatni.

Csomortányi István szerint azért van szükség a jobboldali pártok összefogására, mert az erdélyi magyar képviseletet három veszély fenyegeti. Veszélynek tekintette azoknak a magyarországi pártoknak a befolyását, amelyek román pártok mellett kampányolnak, a román pártok felől megmutatkozó csábítást, valamint azt is, hogy az erdélyi magyarság legnagyobb politikai szervezete, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) monopóliumra törekszik, és elhallgattatná a kritikus hangokat. Csomortányi úgy vélte: Erdélyben a magyar pluralizmus nem csupán érték, hanem maga a megoldás. Ez tudja ugyanis egyben tartani a magyar etnikai tömböt.

Arra a kérdésre, hogy az RMDSZ-szel szövetségben politizáló MPP, és az RMDSZ ellenzékét megtestesítő EMNP szövetsége miként alakítja majd az RMDSZ-hez fűződő viszonyukat, Csomortányi azt válaszolta, hogy nem az RMDSZ-hez, hanem a közösség elvárásaihoz kívánják igazítani a politikájukat. Mezei úgy fogalmazott, hogy nem az RMDSZ ellen, hanem a szövetség mellett alakítják ki együttműködésüket a nemzeti érdekek és értékek képviseletére.

Csomortányi István szerencsés körülménynek nevezte, hogy a két párt kiegészíti egymást, ahol az egyikük erős, ott a másikuk gyengébb. Így szerinte könnyű lesz összeadni az erőket az önkormányzati választásokra. Az olyan helyeken, mint Székelyudvarhely, ahol mindkét alakulat jelentős erőt képvisel, tárgyalásokkal találják meg a mindkét pártnak megfelelő megoldást.

Hogy mit javasolnak a szimpatizánsaiknak a romániai elnökválasztás hét végén tartandó második fordulójára, Mezei János elmondta: az MPP a választók lelkiismeretére bízza a döntést. Csomortányi István kijelentette: az EMNP semmiképp nem javasolja, hogy szimpatizánsai a szociáldemokrata Viorica Dancilára szavazzanak. Azt bízza a választók lelkiismeretére, hogy szavaznak-e vagy nem Klaus Iohannis jobboldali jelöltre.