Nem hagyják magukra a szíriai kurdokat - állítja az amerikai elnök

Donald Trump amerikai elnök Törökország várható észak-szíriai offenzívája fényében a Twitter közösségi portálon megerősítette, hogy az amerikai katonák valószínűleg elhagyják Szíriát, de - mint fogalmazott: "szó sincs róla, hogy magukra hagynánk a kurdokat, akik különleges emberek és kiváló harcosok".

A mikroblogban Donald Trump közölte:

....understands that while we only had 50 soldiers remaining in that section of Syria, and they have been removed, any unforced or unnecessary fighting by Turkey will be devastating to their economy and to their very fragile currency. We are helping the Kurds financially/weapons!