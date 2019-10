Humanitárius katasztrófától tartanak a németek

A miniszter kiemelte, hogy

az EU-s partnerek "túl sokáig magukra hagyták" a külső határon fekvő tagállamokat.

Több segítséget kell adni nekik a határellenőrzéshez, mert ha ez elmarad, "olyan menekülthullám érkezik, mint 2015-ban, vagy talán még nagyobb".

Horst Seehofer aláhúzta, hogy Ursula von der Leyen megválasztott európai bizottsági elnökkel mindent megtesz azért, hogy ezt elkerüljék, és törekvéseit teljes mértékben támogatja Angela Merkel kancellár.

A Bild am Sonntag összeállításában Gerald Knaus, a leginkább az EU-Törökország menekültügyi megállapodás ötletgazdájaként ismert elemzőközpont, az Európai Stabilitási Kezdeményezés (ESI) vezetője a Törökországból a görög szigetekre érkező menedékkérők számának emelkedésével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy

"ha nem történik valami hamarosan, humanitárius katasztrófa következik be télen".

Mint mondta, a következő hónapokban tízezrek érkezhetnek, akik embertelen körülmények közé kerülnek a görög szigeteken, majd a görög szárazföldön és a balkáni migrációs útvonalon Németország felé áramlanak. Nem tudja senki megmondani, hogy pontosan mennyien lesznek, de az biztos, hogy "sokkal többen, mint most" - mondta az ESI vezetője.

Horst Seehofer egy másik vasárnapi lapban, a Welt am Sonntagban egy interjúban elmondta: azért is dolgozik, hogy l

étrejöjjön egy új, közös EU-s menekültügyi rendszer, amelynek alapja a külső határ hatékony védelme.

Elképzelése szerint a külső határon kell eldönteni, hogy ki jogosult menedékjogi kérelem benyújtására, és a jogosultakat szét kell osztani a tagállamok között a menekültügyi eljárás lefolytatására. Hangsúlyozta, hogy egy ilyen közös jogi szabályozás nélkül lehetetlen "rendet vinni a migrációs mozgásokba".

A Földközi-tengeren hajókra felvett és olaszországi kikötőkbe szállított emberek szétosztására tervezett ideiglenes mechanizmusról szólva kiemelte, el akarja kerülni, hogy a rendszer úgynevezett szívó hatást gyakoroljon. Ezért szerepel az EU-s belügyminiszterek keddi ülésén bemutatni tervezett javaslatban egy kilépési záradék.

"Ha a szükséghelyzeti mechanizmus rossz ösztönzőként működik vagy visszaélnek vele, Németország nevében bármikor felmondhatom egyoldalúan, minden további konzultáció nélkül, és feltett szándékom, hogy szükség esetén ezt meg is teszem" - mondta a miniszter.

Hozzátette: nem csak a kormányokon múlik, hogy a rendszer ne keltsen szívó hatást, ezért igaza van az új olasz belügyminiszternek abban, hogy ki kell dolgozni egy "viselkedési kódexet" a NGO-k - civil szervezetek- hajói számára.

Kiemelte, hogy ezeknek a szervezeteknek a bajba jutott emberek mentésére kell korlátozniuk a tevékenységüket, és nem szabad együttműködniük az embercsempészekkel.

Azzal kapcsolatban, hogy egy korábbi interjúban jelezte, Németország hajlandó befogadni a Földközi-tengeren felvett emberek 25 százalékát, kiemelte, hogy még nem rögzítették a kvótákat, mert nem ismert a mechanizmushoz csatlakozó országok száma. Megjegyezte, hogy Németország eddig is az emberek 25 százalékát fogadta be, és ha lenne közös menekültügyi rendszer, a közös terhek elosztását szabályozó előírások szerint 22 százalékos részarány jutna rá, "vagyis az utóbbi hónapokban gyakorlatilag nem mozdultunk el attól, ami egyébként is a kötelezettségünk lenne" - mondta Horst Seehofer.

Nyitókép: Swen Pförtner