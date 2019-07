Kulcsfontosságú kérdésekről vitáztak az amerikai elnökjelölt-aspiránsok

A vitát a CNN hírtelevízió rendezte meg, moderátorai is a televízió vezető munkatársai voltak. A több mint húsz elnökjelölt-aspiráns közül tízen vettek részt rajta, és elemzők már napokkal korábban úgy jellemezték a vitát, mint Bernie Sanders vermonti és Elizabeth Warren massachusettsi szenátor "összecsapása".

Az elemzők által a demokrata párti tábor "vezető progresszív" politikusaiként aposztrofált Sanders és Warren mellett a keddi vitán részt vett még: Steve Bullock, Montana jelenlegi és John Hickenlooper, Colorado állam volt kormányzója, a minnesotai Amy Klobuchar szenátor, Tim Ryan ohiói képviselő, Pette Buttigieg, Bend indianai városka polgármestere, John Delaney marylandi és Beto O'Rourke texasi politikus, mindketten volt képviselők, valamint Marianne Williamson író.

A kétórás vita után percekkel a The New York Times című lap már közölte is a kimutatást: a legtöbbet Elizabeth Warren és Bernie Sanders szenátor beszélt. Jóllehet, a műsorvezetők igyekeztek minden elnökjelölt-aspiránsnak biztosítani az egyenlő időtartamot, mégis Warrennál és Sandersnál volt legtöbbször a mikrofon.

Liberális és mérsékelt demokraták csaptak össze Detroitban - hangzottak az első elemzések. Egészségbiztosítás, bevándorlás, határbiztonság, fegyverviselés, klímaváltozás, külpolitika, elsősorban a Mexikóhoz és Kínához fűződő viszony témái uralták a vitát. A politikusok alapvető kérdésekben egyetértettek, de a részletekben nem.

Elizabeth Warren szenátor például a vita egy pontján azt hangoztatta, hogy a fehér felsőbbrendűségen alapuló fajgyűlöletet terrorizmusnak kell minősíteni, és ezt egyik jelölt-aspiráns sem vitatta. A szabad fegyvervásárlás korlátozásának kérdésében Amy Klobuchar szenátor annak szükségességéről beszélt, hogy vissza kell szorítani az Országos Fegyverszövetség (NRA) és a nagy fegyverlobbisták hatalmát és pénzbőségét, Steve Bullock montanai kormányzó pedig elmondta, hogy az általa irányított államban már megtalálták a módot a fegyvervásárlás és -viselés ellenőrzésére. Ezzel is egyetértett a többi politikus, miként a migránsválság kezelésében, a bevándorláspolitikában és a klímaváltozás ellen teendő intézkedéseket illetően sem volt lényeges különbség közöttük.

A Demokrata Párton belüli áramlatokat is jól tükröző jelentős nézetkülönbségek voltak azonban az egészségbiztosítás, az adópolitika és a gazdaság átalakítása ügyében. Az este jó része azzal telt, hogy a többi elnökjelölt-aspiráns együtt támadta Sanders és Warren szenátorokat. "Kíváncsi vagyok, maguk miért a Demokrata Párt tagjai!" - vetette oda a két szenátornak Marianne Williamson.

Amikor Sanders és Warren az egészségbiztosítás általánossá tétele mellett érvelt, a mérsékeltként számon tartott John Delaney félbeszakította Warrent, és odavágta: "ez a tündérmesék gazdaságpolitikája". A szenátor így válaszolt: Donald Trump elnököt csak nagy ívű elképzelésekkel, nem pedig fokozatos változásokkal lehet legyőzni. Később hozzátette: nem érti, hogy "miért száll be valaki az elnökségért folytatott küzdelembe, ha csak arról tud beszélni, hogy mi az, amit nem tudunk megcsinálni és nem is kell harcolni érte".

Steve Bullock montanai kormányzó arra figyelmeztetett, hogy az ingyenes egészségügyi ellátással, ingyenes felsőoktatással kampányoló demokraták "túlságosan balra viszik" a pártot. "Ne legyünk gyerekesek" - fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte így nehéz lesz legyőzni Trump elnököt.

A vita végén a politikusok a Mexikóhoz és a Kínához fűződő viszonyt elsősorban a kereskedelmi kapcsolatok szempontjából elemezték, többségük fontosnak tartotta a kínai kereskedelmi "nyomulás" visszaszorítását.

A következő tíz elnökjelölt-aspiráns vitáját szerdán tartják meg, szintén a CNN rendezésében.