Letartóztatások Moszkvában, több tucat embert hurcolt el a rendőrség

A szombat délelőtt 11 órára meghirdetett megmozdulást azért hívták össze, hogy folytassák tiltakozásukat, amiért az illetékes hatóságok elutasították a fővárosban szeptember 8-ra kiírt helyhatósági választások független képviselőjelölt-aspiránsainak bejegyzését. A választási bizottságok az elmúlt hetekben összesen 57 ellenzéki és független képviselőjelölt regisztrálását tagadták meg, azzal az indoklással, hogy többük esetében az összegyűjtött támogató aláírások több mint 10 százaléka nem volt hiteles.

Impressive video from today’s #protest in #Moscow , #Russia , where thousand chant “Let them!!!”, demanding the authorities to register opposition candidates in the upcoming Moscow city assembly #election : pic.twitter.com/BG8jdWbdE4

Az AFP francia hírügynökség helyszíni jelentése szerint a rendőrök szombat délben legalább 70 embert vittek el a helyszínről, a tiltakozások megfigyelésére szakosodott OVD-Info nevű csoport ugyanakkor 169 őrizetbevételt számolt össze. A hatóságok egyébként már jó előre őrizetbe vették az ellenzék több ismert tagját, hogy eltántorítsanak mindenkit a nem engedélyezett tüntetésen való részvételtől.

Az újabb megmozdulást Alekszej Navalnij neves ellenzéki aktivista hirdette meg a múlt szombati, több mint húszezres részvétellel megtartott tüntetésen, emiatt őt már szerdán 30 napi elzárásra ítélték. A moszkvai ügyészség emellett adminisztratív eljárást indított további 15 elutasított jelöltaspiráns ellen is, és többüknél házkutatást is tartottak.

Russian police have started detaining people gathering in central Moscow for an opposition protest on Saturday that had been declared illegal by the authoritieshttps://t.co/iUhDlt0mJw