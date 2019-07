A magyaroknak is szól az Európai Bizottság új elnökének első gesztusa

Az Európai Unió összes tagállamának nyelvén köszönte meg megválasztását mikroblogján Európa új vezetője, aki az első nő az Európai Bizottság élén. A 61 éves, brüsszeli születésű, hétgyermekes politikus, aki jelenleg még Németország védelmi minisztere, október 31-e után veszi át ténylegesen a bizottság vezetését a távozó Jean-Claude Junckertől.

Благодаря! Hvala! Děkuji! Tak! Bedankt! Thank you! Aitäh! Kiitos! Merci! Danke! Ευχαριστώ! Köszönöm! Go raibh maith agat! Grazie! Paldies! Ačiū! Grazzi! Dziękuję! Obrigada! Mulțumesc! Ďakujem! Hvala! ¡Gracias! Tack! pic.twitter.com/J4GEgY1UJY