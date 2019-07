Óriásit ígért Biden arra az esetre, ha ő lesz az elnök

Joe Biden volt amerikai alelnök, a Demokrata Párt egyik elnökjelölt-aspiránsa azt ígérte egy csütörtöki New York-i kampányrendezvényen, hogy ha elnökké választják,

"mindörökre megszűnnek a háborúk" Afganisztánban és a Közel-Keleten.

Biden 1991-ben nem támogatta az iraki erők kiűzését Kuvaitból és 2001-ben Afganisztán lerohanását.

A kizárólag külpolitikai kérdéseknek szentelt beszédben Biden azt ígérte: az ő elnökségével Amerika ismét vezető szerepet játszik majd az autoriter rendszerek és a globális bizonytalanság elleni küzdelemben, ami szerinte most, Donald Trump elnöksége alatt nem így van. Trump elnök "Amerika az első" mottójú politikáját háborús hangulatúnak, rövidlátónak és hozzá nem értőnek minősítette, és szerinte ez a politika veszélybe sodorja az Egyesült Államok érdekeit és a demokráciát világszerte.

"A világ demokráciái azt várják Amerikától, hogy álljon ki azon értékek mellett, amelyek egyesítik őket... Trump mintha egy másik csapatnak volna a tagja" - mondta Biden. Úgy véli, hogy

A 43 perces beszédben Biden azt állította: "a világ nem tudja megszervezni önmagát, szükség van az amerikai vezető szerepre". Leszögezte, hogy elnöksége esetén Washington nem csak visszatérne az Egyesült Államok második világháború utáni hagyományos szerepéhez, hanem a XXI. század problémáinak megoldására használná hatalmát és befolyását. Ilyen sürgető gondnak minősítette a klímaválságot, a multilateralizmust felváltó új kereskedelmi egyezményeket és az atomfegyverek terjedését. Mindehhez - mint mondta - az Egyesült Államok vezette globális szövetségi rendszerre lenne szükség.

Trump is szólt

Donald Trump amerikai elnök már nem ragaszkodik ahhoz, hogy a 2020-as népszámláláskor rákérdezzenek az állampolgárságra is. Ezt ő maga jelentette be csütörtök este a Fehér Házban. Azt mondta: a korábbi hírekkel ellentétben nem ír alá elnöki rendeletet arról, hogy a jövőre tartandó népszámlálás kérdőívén kötelezően szerepelnie kell az állampolgárságra vonatkozó kérdésnek is. Helyette - szintén elnöki rendelettel - a kormányzati hivatalokat utasítja, hogy az erre vonatkozó "valamennyi adatot" küldjék meg a kereskedelmi minisztériumnak. Az állampolgárságra vonatkozó kérdést 1950 óta nem tették fel népszámláláskor. A szövetségi kormányzat ugyanakkor más módokon - például útlevélkérelmek, vagy társadalombiztosítási kártya iránti kérelmek benyújtásakor - pontos információkat gyűjt az országban élők állampolgárságáról.