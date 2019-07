Rajonganak érte a szelfizők, pedig súlyosan mérgező

Tropikus kék vízszíne miatt a közösségi média igazi fanatikusainak és influencereinek a kedvelt helyszíne egy szibériai tó, szelfik sokaságát töltik fel onnan. Ez persze ha nem is a műfaj, de a műfaj követőinek a halálát jelentheti, mert a BBC cikke szerint a novoszibirszki Maldív-szigeteknek is becézett állóvíz valójában egy erőmű zagytározója, és a víz több súlyosan mérgező anyagot is tartalmaz.

A színét is éppen a mérgező vegyületek okozzák, a kalcium változatai és különböző vas-oxidok. Az erőmű üzemeltetője egyelőre tehetetlen, csak figyelmeztetni tudja a vakmerő látogatókat a rájuk leselkedő veszélyekre. A cég jelezte, hogy erősen lúgos a víz, ezért allergiás reakciókat válthat, ha valaki megmártózik benne, inni a vizéből pedig különösen kockázatos.

Mindez azonban mintha extra vonzerőt jelentene, mert mióta kiderült a szelfizés kockázata, még többen érkeznek a tóhoz. "Ez nem Csernobil, de azért veszélyes" - posztolt az egyik látogató, egy másik pedig kirakott egy képet, amelyen egy felfújható unikornison fürdőzik a tóban. Aztán azt írta, hogy nem veszélyes a fürdés, másnap reggelre kissé bevörösödtek ugyan a lábai, és két napig viszkettek, de ez semmiség a látványért cserébe.

Nyitókép: Instagram