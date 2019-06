Új csúcsra ugrott a menedékkérők száma

A szervezet éves jelentése szerint a menekültek - beleértve a belső menekülteket is - száma tíz év alatt mintegy 65 százalékkal emelkedett, 2018-ban pedig az elmúlt hetven év legtöbb menedékkérőjét regisztrálták, csaknem 2,3 millióval többet, mint 2017-ben. A jelentés rámutat arra is, hogy az otthonaikat elhagyni kényszerülők mintegy fele gyerek.

A jelentés kiemeli, hogy a menekültek nagy része a hazájával szomszédos országokban kér menedékjogot, bár ezek az államok legtöbbször maguk is nehézségekkel küzdenek, így a menekültválság elsősorban nem a fejlett, nyugati országokat, hanem a szegényebb, fejlődő államokat terheli a leginkább.

Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa a jelentés közzététele utáni berlini sajtótájékoztatóján - amelyen egyebek közt méltatta Angela Merkel német kancellár menekültpolitikáját is - hozzátette: a szervezetnek mindenekelőtt ezekre a helyekre kell összpontosítania az erőfeszítéseit.

"Minden nap sok ezer ember kényszerül elhagyni otthonát, nekünk pedig meg kell kétszereznünk a velük szembeni szolidaritást"

- jelentette ki Grandi, aki egyebek közt bírálta a Trump-adminisztráció menekültpolitikáját, és elmarasztalta Európát és Ausztráliát is. Európával kapcsolatban úgy vélte, az ide igyekvő menekültek és migránsok száma kezelhető. Grandi a jelentésre hivatkozva azt is elmondta, hogy a legtöbb menedékkérelmet, 254 300-at, az Egyesült Államokban nyújtották be, ám ezek közül sokat még mindig nem bíráltak el.

A szervezet a jelentésben felhívja a figyelmet a világ több válsággócára, egyebek közt Venezuelára, ahonnan eddig összesen csaknem 4 millióan menekültek el az országot sújtó politikai és gazdasági válság miatt. Mivel közülük sokan még nem nyújtottak be menedékkérelmet, Grandi felhívja a figyelmet arra, hogy a jelentésben közölt számok vélhetően optimistábbak a valóságnál. Rámutatott, hogy ha a latin-amerikai országot továbbra is ilyen ütemben hagyják el az ott élők,

2019 végéig a venezuelai menekültek száma elérheti akár az 5 milliót is.

A jelentés hangsúlyozza, hogy hasonlóan súlyos válság zajlik Szíriában, illetve Nigériát, Dél-Szudánt, Afganisztánt, Mianmart és Szomáliát is említi, továbbá szóvá teszi a palesztinok helyzetét is, akikkel az ENSZ palesztinokat segítő szervezete (UNRWA) foglalkozik.

A főbiztos arra az álláspontra helyezkedett, hogy több ország elköveti azt a hibát, hogy a menekülteket és migránsokat problémának tartja, holott ezek az emberek maguk is a problémák elől menekülnek.

Nyitókép: MTI/EPA/Vael Hamzeh