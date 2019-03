Drámai módon tisztelegtek meggyilkolt társaik előtt az új-zélandi diákok - videó

Az új-zélandi Christchurch iskolájának diákjai két meggyilkolt társukra emlékeztek az ősi maori tánccal.

Students in New Zealand paid a moving tribute to two of their peers who died in the Christchurch shooting. They performed a haka, a ceremonial Maori dance, to mourn the victims and honour the dead. pic.twitter.com/u5W51csdXD