Visszatérhet a roamingdíj

Továbbra sem tudni, hogy a britek milyen feltételekkel lépnek ki az Európai Unióból március 29-én. Az Egyesült Királyság illetékes minisztériuma (Department for Digital, Culture, Media and Sport) a napokban arra figyelmeztetett, hogy ha a keménybrexit valósul meg, akkor a törvényhozás nem tudná érvényesíteni a 2015-ben elfogadott, 2017-ben bevezetett uniós rendeletet, amely eltörölte a roamingdíjakat – írja a The Verge alapján a hvg.hu.

A jogszabály szerint az EU-s polgárok számára az unió területén belül a mobilszolgáltatók nem számíthatnak fel roamingdíjat, illetve értesíteniük kell a felhasználókat, ha elfogy az adatkeretük. A bármilyen egyezség nélküli kilépés esetén viszont

a szolgáltatók ismét pluszdíjat számolhatnának fel az Egyesült Királyság lakóinak a határokon kívüli mobilozásért

– így hívásért és adatforgalmazásért –, hiszen már nem lesznek az EU tagjai.

Azt nem tudni, mi történik, ha egy uniós állampolgár látogat el az Egyesült Királyságba, de vélhetően az oda utazóknak is újra kell fizetniük roamingdíjat.

Nyitókép: Pixabay