Megbénult a világ leghosszabb vasútvonala

Kisiklott egy tehervonat 29 vagonja a transzszibériai vasút irkutszki szakaszán. Senki sem sérült meg, a szerelvény mozdonya és a többi 38 vagon a sínen maradt, de a kisiklott kocsik 300 méteren megrongálták a pályát. Emiatt a forgalom mindkét irányban megbénult.

World’s longest railway blocked by derailed cargo train. 29 carriages with coal went off the rails on the Trans-Siberian line in Irkutsk region https://t.co/POiibSFQYL pic.twitter.com/8yO9own5ZM