Orbán Viktor videót posztolt brazil látogatásáról

Rend és haladás - írta Orbán Viktor a közösségi oldalán a videó mellé.

A kormányfő helyi idő szerint 2018 december 31-én, néhány órával szilveszter előtt érkezett meg Brazíliavárosba, hogy részt vegyen Jair Bolsonaro elnök beiktatási ceremóniáján. Az ünnepélyes aktuson jelen volt a világ számos vezető politikusa is. Hivatali esküjének letétele után Orbán Viktorral közös képet is készített az új brazil elnök, akivel a magyar miniszterelnök tárgyalásokat is folytatott (áttekintették a két ország közötti nemzetközi, gazdasági és politikai együttműködési lehetőségeket) - csakúgy, mint a szintén a beiktatásra érkező Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel is. Vele az egyik téma az év elején Jeruzsálemben tartandó V4-Izrael csúcstalálkozó volt.

A magyar miniszterelnök megerősítette Jair Bolsonaro meghívását Magyarországra, melyet a brazil elnök elfogadott.

