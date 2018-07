Dominóhatása lehet a német lépésnek

A megállapodás nagy feszültséget hárított el, de a problémák nem szűntek meg – így értékelt a Budapesti Corvinus Egyetem tanára azt, hogy megegyezett egymással a CDU és a CSU. A két kereszténypárt egy három pontból álló megállapodással zárta le hetek óta húzódó vitáját, mely arról szólt, hogy miként lehet megtagadni a belépést a német határ állandó ellenőrzés alá vont pontjain - a bajor-osztrák határ három átkelőjénél - az Európai Unióban máshol már regisztrált menedékkérőktől.

Kiss J. László szerint még fontos a nagykoalícióban szintén részt vevő Német Szociáldemokrata Párt (SPD) szerepe, amely azt hangsúlyozta, hogy meg kell vizsgálni a tranzitközpontok működését. Ennek koncepciója 2015-ben felmerült, akkor az SPD torpedózta meg. Erről még lesz találkozó a többi kormánypárttal is – tette hozzá.

A testvérpártok egyetértésre jutottak, hogy a német-osztrák határon új határigazgatási rendszert kell bevezetni mindazon menedékkérők belépésének akadályozására, akik menekültügyi eljárását egy másik uniós tagországban kell rendezni. Ezért tranzitközpontokat kell kiépíteni, amelyekből visszaszállítják a kérelmezőket az ügyükben illetékes államba. Amennyiben pedig a menekültügyi eljárás lefolytatásában illetékes ország nem hajlandó megállapodást kötni, akkor az adott menedékkérőtől megtagadják a belépést egy Ausztriával kötendő egyezmény alapján.

Az osztrák belügyminiszter, a Szabadságpárt vezetője és Sebastian Kurz kancellár is megszólalt a tervek után. Azt mondták, ha ezt a lépést megteszik a németek, akkor annak dominóhatása lesz, vagyis Ausztria ugyanígy teszi, tranzitközpontok hoz létre a határon, amihez a határellenőrzést vissza kell állítani. Ezzel nehezebbé válik az országok között turizmus és kereskedelem,

gyakorlatilag a schengeni térség megszűnik

– fejtette ki az egyetemi tanár.

Kiss J. László szerint Angela Merkel és Orbán Viktor csütörtöki berlini találkozóján a migrációs kérdés is középpontban lesz. A német kancellárnak szövetségesekre van szüksége, és Magyarország irányába is tett gesztusokat, a kerítésről azt mondta, hogy az a németek védelméről is gondoskodik – tette hozzá.

Juncker elégedett Első ránézésre jogszerűnek látszik a szövetségben kormányzó német uniópártok, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) belső vitáját lezáró menekültügyi javaslatcsomag - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke.



"Felkértem állásfoglalásra a bizottság jogi szolgálatát, azonban első pillantásra jogszerűnek tűnik az egyezség, bár nem tanulmányoztam még részletesen" - mondta Jean-Claude Juncker az Európai Parlament plenáris ülésén. Hozzátette, egyelőre csak a két párt közötti megállapodást ismeri, a szövetségi kormányzat szintjén tervezett konkrét rendelkezéseket nem.



Bennfentes diplomáciai források szerint ugyanakkor az Európai Bizottság feltehetőleg akkor sem utasítaná el a tervezett német intézkedéseket, ha azok nem felelnének meg teljes mértékben az uniós szabályoknak.



"Még ha sértené is az EU szabályait, hány más törvény nincsen összhangban a közösségi joggal, különösképpen a migráció terén? Politikai célkitűzés megelőzni a zűrzavart Németországban" - közölte egy névtelenséget kérő illetékes.

Nyitókép: MARKUS HEINE