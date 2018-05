Európa-ellenes az EU-ügyi miniszter az új olasz kormányban

Luigi Di Maio, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezetője a gazdasági fejlesztési, jóléti és munkaügyi tárcát is kézbe veszi, Matteo Salvini, a Liga vezetője a belügyminisztériumot kapja meg, és mindketten egyben miniszterelnök-helyettesek is lesznek - mutatta be kormányát Giuseppe Conte leendő olasz miniszterelnök csütörtök este.

Az euroszkeptikus M5S és a jobboldali Liga közös kormánya pénteken 16 órakor teszi le esküjét. Ez lesz Olaszország 65. kormánya a második világháború óta. Az első alkalom, hogy az Európai Unióban két olyan populista erő kerül kormányra, amely nyíltan bírálja a brüsszeli politikát. Két újnak számító olasz párt, amely a "változás kormányát" ígérte az olaszoknak a pénzügyi politikától a migrációig. Az M5S és a Liga majdnem ugyanannyi tárcát kapott. Luigi Di Maio eddig három különálló tárcát vett át; ez azt mutatja, hogy az M5S kiemelt figyelmet kíván szentelni a munkahelyteremtésnek és a szegénység felszámolásának a közmunkához kötött alapjövedelem tervezett bevezetésével. Matteo Salvini belügyminiszterként az illegális bevándorlók Olaszországból való eltávolítását ígérte. Salvini első nyilatkozata szerint közbiztonságot teremt Olaszországban, tenni fog a szervezett bűnözés megfékezése érdekében, és nem engedi a "nem hagyományos, nem apából és anyából álló családteremtést". A pénzügyminiszter a 69 éves Giuseppe Tria, a Tor Vergata római egyetem gazdaságpolitika-professzora lesz, akit a Liga jelölt. A külügyminiszter az EU-szakértő Enzo Moavero Milanesi, aki 2011-től 2013-ig - a Monti- és a Letta-kormány idején - az európai uniós ügyekért felelős miniszter volt. Az új olasz kormány EU-ügyi minisztere Paolo Savona, akit az államfő korábban túlzottan Európa-ellenesnek tartott és megvétózta pénzügyminiszteri kinevezését; Savona 2005-ben ennek a minisztériumnak a vezérigazgatója volt. A miniszterelnöki hivatal élére Giancarlo Giorgetti, a Liga politikusa, az olasz titkosszolgálatok élére Vito Crimi, az M5S tagja került. Külön tárca nélküli miniszter foglalkozik majd Dél-Olaszország felzárkóztatásával, valamint a fogyatékkal élők segítésével. Az M5S az említettek mellett az igazságügyi, a védelmi, a kulturális, a környezetvédelmi, az infrastrukturális tárcát kapta meg, valamint a Dél-Olaszország fejlesztését célzó minisztériumot. A Liga pedig a gazdasági, közigazgatási, regionális ügyekkel foglalkozó, a földművelésügyi, az oktatási és a családpolitikai minisztériumot. Giuseppe Conte kijelentette: az M5S-Liga kormány megvalósítja a két párt közti kormányszerződést, és jobbá teszi az olaszok életét. Az M5S-Liga kormány a választás utáni 86. napon született meg. A két párt május 18-án dolgozta ki a közös kormányszerződést. Az államfő május 27-én nem fogadta el Paolo Savona pénzügyminiszteri jelölését, így a kormányalakítás megakadt, és Giuseppe Conte visszaadta miniszterelnöki megbízatását. Luigi Di Maio szerdán a kormányalakítás újraindítását javasolta Paolo Savona más pozícióba helyezésével. A Liga végül engedett, annál is inkább, mivel a párt támogatottsága a kormányalakítás heteiben a választásokon szerzett 17,4 százalékról már 27 százalékra ugrott a felmérésekben. Az M5S népszerűsége pedig a három hónappal ezelőtti 32 százalékról 29-re csökkent. Ezt Matteo Salvini ki is használta: beleegyezett Savona áthelyezésébe, de új pozíciókat szerzett a kormányban, amelyben már nem kisebbik pártként vesz részt.