Több ezren tüntettek Prágában

A rendőrség a tüntetők számát 15 ezerre becsülte, míg a rendezők mintegy 35-40 ezer emberről beszéltek.

A civil szervezetek által a Vencel-téren megtartott akció reagálás volt az államfő múlt héten elhangzott beiktatási beszédére, amelyben élesen bírálta a Zdenek Bakala multimilliárdos vállalkozó tulajdonában lévő Economia médiacsoportot és a közszolgálati Cseh Televíziót. Ez a média szerinte hazudik és félretájékoztatja a közvéleményt. Az Economia és a Cseh Televízió azonnal visszautasította és alaptalannak minősítette az elnök bírálatát.

Thousands protest in Prague against president's attack on the media https://t.co/0qkdc4qYHV pic.twitter.com/RvDfiWX3bo

A tüntetők Zeman és Babis-ellenes jelszavakat skandáltak és követelték a sajtó- és szólasszabadság tiszteletben tartását.

Csütörtökön délben a cseh egyetemek, főiskolák és számos középiskola tartanak félórás figyelmeztető sztrájkot. A diákok akciójukkal arra szeretnék felhívni a vezető politikusok figyelmét, hogy nem közömbös nekik az ország sorsa, és zavarja őket, ha a politikusok nem tartják tiszteletben az alkotmányt és annak értékeit.

“Czechia is not China! Czechia is not China!” Shame! Shame!” Thousands protesting in front of Prague Castle. pic.twitter.com/Ti25j8AKc3