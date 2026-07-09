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Görögdinnye Jászapátiban 2020. július 16-án. Országszerte megkezdődött a görögdinnye-szüret, idén átlagos mennyiséget, mintegy 160 ezer tonnát takaríthatnak be a termelők.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Komoly kérés és figyelmeztetés érkezett a dinnyetermelőktől

Infostart / InfoRádió

A hazai dinnyetermelés hosszú távú fennmaradása érdekében a kiskereskedelmi láncok partnerségét kérik a dinnyetermelők: ne csökkentsék drasztikusan – a piac által indokolatlanul , a dinnye árát, illetve hogy preferálják a magyar árut az importtal szemben – közölte a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete.

A közlemény szerint a termelőket képviselő egyesület arra kéri a hazai áruházláncokat, üzleteket, hogy lehetőség szerint ne indítsanak dömpingáras dinnyeakciókat.

A dinnye előállítási költségei és a fenntartható gazdálkodás feltételei ugyanis nem bírják el az árletörő versenyt, amely hosszú távon a magyar termelői bázis széteséséhez is vezetne - hangsúlyozták.

Emellett a dinnyetermelők egyesülete arra kéri a kereskedőket, hogy szorítsák háttérbe az import görögdinnye beszerzését, forgalmazását, és részesítsék előnyben a magyar dinnyét.

A hazai földeken termett, kiváló minőségű és friss magyar görögdinnye júliustól teljes egészében képes fedezni a hazai fogyasztói igényeket – tették hozzá.

Közölték azt is, hogy Magyarországon mintegy ezerötszáz család foglalkozik dinnyetermesztéssel, az egy főre jutó éves fogyasztás görögdinnyéből 10-12 kilogramm, sárgadinnyéből 1,5 kilogramm.

Magyarországon idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét – írták.

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