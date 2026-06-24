Lassan átveszik az uralmat a robbanómotoros autóktól a kínai villanyautók Európában?

Jól indult 2026 az európai autópiacon, májusban 3, az év első öt hónapjában 4 százalékkal nőttek az eladások, de a növekedés mögött nagyon látványos átrendeződés zajlik, a benzines és dízel modellek értékesítése gyorsan csökken, viszont már minden ötödik eladott új autó tisztán elektromos, de a piac igazi nyertese továbbra sem a teljesen elektromos hajtás, hanem a hibrid. Közben látványosan törnek előre a kínai márkák, a piac közel tizedét már azok adják – írja elemzésében a Portfolio.

Az európai újautó-piac a január-május időszakban 4 százalékkal bővült, 4,75 millió autót adtak el. A teljes kép első ránézésre mérsékelt növekedést mutat, a részletekben viszont sokkal izgalmasabb a történet.

A piac egyre kevésbé a hagyományos benzines és dízel autókról szól, az elektromos és hibrid hajtásláncok aránya látványosan emelkedik.

A májusi havi adatok is azt erősítik, hogy az átállás gyorsul. Májusban az EU teljes újautó-piaca 3,2 százalékkal nőtt, miközben a tisztán elektromos regisztrációk 42,9 százalékkal, a plug-in hibridek 12,2 százalékkal, a hibridek 9,7 százalékkal emelkedtek. Ezzel szemben a benzinesek 20,1 százalékkal, a dízelek 19 százalékkal estek.

Fontos változás azonban, hogy a hibrid autók lettek az európai vásárlók első számú választásai: az első öt hónapban 1,8 millió hibrid autót regisztráltak az EU-ban, ami 12,1 százalékos növekedés tavalyhoz képest, és 37,8 százalékos piaci részesedést jelent. Vagyis ma már jóval több hibrid fogy Európában, mint benzines autó. A benzinesek részesedése 22,4 százalékra esett, a dízeleké pedig 7,6 százalékra csökkent. A két hagyományos hajtáslánc együtt már csak a piac 30,1 százalékát adja, szemben az egy évvel korábbi 38 százalékkal.

A tisztán elektromos autók piaca is erősen nőtt – írja a lap. Január és május között 950 521 akkumulátoros elektromos autót regisztráltak az EU-ban, ami 35,7 százalékos növekedés. A BEV modellek piaci részesedése 20 százalékra emelkedett az egy évvel korábbi 15,3 százalékról.

A plug-in hibridek is visszajöttek a növekedési pályára: az EU-ban 460 217 darabot regisztráltak belőlük május végéig, ami 22,1 százalékos bővülés, a piaci részesedésük pedig 9,7 százalékra nőtt.

Itt különösen Olaszország emelkedik ki 84,9 százalékos növekedéssel, de Lengyelország is nagyon erős volt 97,3 százalékkal, Magyarországon pedig 117,8 százalékos ugrás látszik az alacsonyabb bázisról.

Országok szerint a teljes újautó-piacon az év első öt hónapjában Észtország volt a legnagyobb nyertes 74,7 százalékos növekedéssel. Málta 31,9 százalékkal, Szlovénia 20,3 százalékkal, Ausztria 13,1 százalékkal, Dánia 12,9 százalékkal, Litvánia 11,9 százalékkal nőtt. A nagy piacok közül Olaszország teljesített a legjobban 9,4 százalékos bővüléssel, Spanyolország 5,8 százalékkal, Németország 3,6 százalékkal nőtt, Franciaország viszont 0,6 százalékkal csökkent.

A visszaeső piacok között Románia 10,1 százalékos mínusza, Hollandia 8 százalékos csökkenése, Szlovákia 6 százalékos esése és Belgium 4,1 százalékos visszaesése a legfontosabb. Ez azt mutatja, hogy Európában nincs egységes autópiaci ciklus, az ösztönzők, adókedvezmények, fogyasztói bizalom és helyi keresleti viszonyok országonként nagyon eltérő pályát rajzolnak ki.

A kínai autógyártók előretörése tovább gyorsult az európai piacon 2026 első öt hónapjában. A kínai tulajdonú autóipari csoportok (a BYD, a SAIC Motor (MG), a Geely Group (Volvo, Polestar, Zeekr, Lynk & Co, Smart), a Chery (Omoda, Jaecoo) és a Leapmotor) 427 ezer autót értékesítettek az Európai Unióban, 56,7 százalékkal többet, mint tavaly.

Ezzel a kínai szereplők piaci részesedése egy év alatt 6 százalékról 9 százalékra emelkedett, vagyis már közel minden tizedik új autó kínai tulajdonú gyártótól származik az EU-ban.

A növekedés motorja a BYD volt, amely 158,9 százalékkal, közel 100 ezer darabra növelte eladásait, a Chery-csoport 265,2 százalékos, a Leapmotor pedig több mint 530 százalékos bővülést ért el. A nagyobb szereplők közül a SAIC Motor 12,2 százalékkal, a Geely Group pedig 2,7 százalékkal növelte értékesítését. Mindez különösen látványos annak fényében, hogy a teljes uniós autópiac ugyanezen időszakban mindössze 4 százalékkal bővült, vagyis a kínai gyártók több mint tizennégyszer gyorsabban növekedtek a piac egészénél.