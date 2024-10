Kínai segítséggel fejlesztené több fontos szolgáltatását az MBH Bank

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá az MBH Bank és a Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe annak érdekében, hogy hosszú távú, stabil és kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolatot hozzon létre. A két pénzintézet közös célja, hogy erősíse a bankközi tevékenységeket, kiemelten a kétoldalú finanszírozási konstrukciók terén. A Bank of China Kína leginkább globalizált és integrált bankja, intézményei a kínai térség mellett további 64 országban és régióban is megtalálhatóak, leányvállalatai pedig a közép-kelet-európai régióban is folytatnak üzleti tevékenységet.

Az MBH Bank üzleti vezérigazgató-helyettese „megtisztelő és kiemelkedő eseménynek” nevezte a megállapodás létrejöttét, mivel a világ egyik legnagyobb bankjával fűzték szorosabbra az együttműködést. Szabó Levente az InfoRádióban elmondta: az utóbbi időben dinamikusan fejlődtek a magyar–kínai gazdasági kapcsolatok, és reményét fejezte ki, hogy ezzel a megállapodással az MBH Bank „még aktívabb részese” lesz a kedvező folyamatoknak.

Kiemelte, hogy az MBH Banknak a vállalatok tekintetében 20, az agráriumban 25, a lízing területén pedig 30 százalékos piaci részesedése van, és

a pénzintézet vezetősége kötelességének érzi, hogy segítse és támogassa az érintett cégeket új piacok megszerzésében, illetve új együttműködések kialakításában.

Szabó Levente úgy véli, a Bank of Chinával aláírt együttműködési szándéknyilatkozat „ezeknek a céloknak a megvalósítására nyitott új kaput”, és bízik benne, hogy általa az MBH Bank plusz lehetőségeket, szolgáltatásokat tud nyújtani az ügyfeleknek.

A két pénzintézet egyebek mellett közös fejlesztési lehetőségeket is keresne és kidolgozna, ami több területet is érinthet a pénzügyi szolgáltatásokban, valamint a finanszírozási megoldásokat illetően. Szabó Levente elmondta:

mindenképpen szeretnék átvenni és itthon hasznosítani a Bank of China csoportnál meglévő kapcsolati tőkét és szaktudást.

A vezérigazgató-helyettes jelezte, hogy az MBH Bank ezt kihasználva erősíteni szeretné a trade finance szolgáltatást, ami a külkereskedelem finanszírozására irányuló banktevékenység. Ez a szolgáltatás a különböző export- és importtevékenységeket végző magyar vállalkozásoknak nyújt segítséget a finanszírozási megoldásokban garanciákkal, akkreditív ügyletekkel, valamint határon átnyúló készlet- és kereskedelmi finanszírozási ügyletekkel. Szabó Levente úgy véli, a Bank of China segítségével ez a már meglévő szolgáltatás még rugalmasabb lesz és még több lehetőséget, megoldást biztosít majd az ügyfeleknek.

Ugyancsak a továbbfejleszthető szolgáltatások közé sorolta a szindikált hitelezést. Az MBH Bank szeretné minél több magyar szindikált hitelügyletbe bevonni a Bank of Chinát. Ezen a téren különböző zöld projektek, infrastruktúra-fejlesztések finanszírozásának megszervezése a cél a kínai bankkal való együttműködés keretében.

Szabó Levente jelezte: az MBH Bank adott esetben nemcsak magyar, hanem nemzetközi szindikált hitelügyletekben is részt venne szervezői vagy társszervezői feladatokat ellátva, illetve hitelezőként is nyitottak az együttműködésekre. Mint mondta, érdemes új utakat keresni ezen a területen, amiben immár egy komoly, nemzetközi szinten is elismert partnerük van, hiszen a Bank of China egy rendkívül aktív bankcsoport a szindikált hitelpiacon is.