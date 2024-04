Lantos Csaba: nem igaz, hogy Magyarország drágán veszi az orosz gázt

Szombatról vasárnapra Irán támadást indított Izrael ellen, amit ugyan Teherán lezártnak tekint, de most az nyugtalanítja a befektetőket is, hogy mi lehet az izraeli válaszlépés. Emiatt hétfőn reggel csak kis fellélegzést láttunk a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon, illetve a forint is erősödni tudott valamelyest a pénteki esés után, de aztán jött a fordulat, és a pénteken az iráni-izraeli feszültség miatt megjárt szintnél is mélyebbre ütötték a forintot az euróval szemben 394-nél. Devizapiaci témákkal is foglalkozunk a május 16-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Regisztráció és jelentkezés itt.