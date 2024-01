Ugyan kevesebb lett az újbor, ám a minőségre nincs panasz

A teol.hu azt írja, az általuk megkérdezett borászok elmondták, az átlagosnál jobb lett az évjárat, a fehérek kellően savasak, a kék fajták színe, illata, zamata kiváló. A szép, hosszú ősznek köszönhetően az érett szőlőből készült nedűnek az átlagosnál magasabb az alkoholfoka is.

A szekszárdi Schieber Pincészet borásza, Rappay József azt mondta a megyei portálnak, a 2023-as év nagyon nehéz és drága volt növényvédelmi szempontból a szőlőbetegségek miatt, akinek viszont sikerült megvédenie a szőlőt, annak kiváló borai lettek. Mint elmondta, a nyár eleje hűvösebb és csapadékosabb volt, az ősz viszont hosszú és meleg. Hozzátette,

a hűvösebb nyárnak köszönhetően a pincészet a valaha volt legjobb fehérborait készítette, de az időjárás a rozé minőségén is lendített.

A borász hozzátette, nagy tanulság a kisebb termelőknek is, hogy a szőlőt nem lehet rutinból permetezni. Úgy fogalmaz, a legfontosabb eldönteni, hogy mikor kezdjék el az első permetezést, ha sokat várnak, akkor már csak futnak a betegségek után, ha túl korán, akkor meg nagyon sokba kerül az év, hiszen tíznaponta védeni kell a szőlőt.

Módos Ernő szekszárdi borász, az Alisca Borrend volt Nagymestere azt nyilatkozta a portálnak, hogy a száraz ősz következménye a kevesebb szőlő magasabb cukorfokkal, amiből magas alkoholfokú borok készültek. Elmondta, kevesebb lett a lé, viszont koncentráltabb, sötétebb színű. A savak szélsőségesen alakultak, volt, ahol rendkívül alacsonyak, volt ahol magasak lettek. Ezeket laboratóriumi ellenőrzések mellett lehetett kezelni.

Módos Ernő azt is elmondta, mára stabilizálni lehetett a borokat, ebben a házasítások is segítettek annak, akinek erre szüksége volt. Megjegezte, gyakori a 14-es vagy annál magasabb alkoholfok, ami kicsit zavaró is, mert eltakarja a zamatokat. Hozzátette, a fehér fajtáknál érdekes meglepetés érte néhány esetben a termelőt, mert magas savtartalmak is jelen vannak a borban. Magyarázata szerint az lenne a logikus, hogy magas alkohol mellett alacsonyak a savak, ennek ellenére akadnak olyan borok ahol a diszharmónia éppen abból ered, hogy magasak lettek a savak. Látni kell tehát, hogy

hozzáértés, szakértelem híján ­rossz borok is születhetnek.

Mészáros Péter, a szekszárdi Mészáros Pincészet tulajdonosa is azt a véleményt erősítette a lapnak, hogy nagyon jó évjárat érlelődik a pincékben. Aki eredményesen védte a tőkéit, az elégedett lehet az eredménnyel. A fehér- és rozéboroknak a hűvösebb nyár eleje, a vöröseknek meg a hosszú ősz segített a minőségben. Kevesebb lett a bor, de a minősége jobb lett a tavalyinál.

A megyei portál azt írja, minden általuk megkérdezett borász egyetértett abban, hogy a piac igényei megváltoztak, jelenleg ugyanis úgy tűnik, fehérborokból fogy több. Módos Ernő hozzátette, az idei év minden borász számára nehéz lesz, hiszen számítani kell arra, hogy visszaesik a forgalom.

A portál megjegyzi, ez máris érződik, sok vendéglátóhely, kocsma zárt be, és arra kell számítani, hogy az éttermek, szaküzletek is visszafogottabban rendelnek majd, mert kisebb lett a forgalmuk, így borból is kevesebb fogy. A borászok között is van verseny, és a megnövekedett költségeiket nem nagyon tudják érvényesíteni, mert csak óvatosan emelhetik az áraikat.