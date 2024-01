Hiányra számítanak, kilőhet az egyik nyersanyag árfolyama

A zöldenergiára való átállás hajtotta keresletbővülés és az amerikai dollár 2024 második felében várható gyengülése magasabbra fogja hajtani a réz árát a következő két évben a Fitch Solutions alá tartozó BMI friss elemzése szerint - írja a vg.hu.

A piacokon arra számítanak, hogy az amerikai jegybank idén kamatot csökkent, ami gyengíteni fogja a dollárt, ez pedig még vonzóbbá teheti az amerikai fizetőeszközben jegyzett rezet a külföldi vevők számára.

A fém iránti keresletnek további lendületet adhat a zöldenergia-átmenet is.

A decemberben tartott COP28 klímakonferencián több mint 60 ország támogatta azt a tervet, hogy 2030-ig megháromszorozzák a globális megújulóenergia-termelés kapacitásait, ami a Citibank olvasatában „rendkívül kedvező lenne a réz számára”.

Az amerikai befektetési bank tavaly év végi jegyzetében úgy kalkulált, hogy a magasabb megújulóenergia-célok további 4,2 millió tonnával növelnék a rézkeresletet az évtized végéig.

A növekvő gazdasági teljesítmény általában növeli az elektronikus berendezésekben és ipari eszközökben egyaránt használt réz iránti igényeket is, a fém iránti kereslet ezáltal a gazdaság állapotának egyik fokmérőjeként is szolgál. Emellett az energiaátmenet egyik fontos nyersanyaga is, mivel szerves részét képezi az elektromos járművek és hálózatok, valamint a szélturbinák gyártásának is.

A Goldman Sachsnál is rézralit várnak, amihez a bányászati zavarok is hozzájárulhatnak, ami miatt a nagybank 2024-ben több mint félmillió tonnás hiányra számít.

A kínálat szűkülése miatt a Goldman szerint a réz jegyzése már 2024-ben átlépheti a tonnánkénti 10 ezer dollárt, jövőre pedig ennél is jóval magasabbra emelkedhet az árfolyam.