Suppan Gergely: az év végéig akár 6 százalékra eshet az infláció

Fordulat történt és további javulás várható az infláció alakulásában, a GDP-növekedésében, a kamatpolitikában és a külső egyensúlyban egyaránt Magyarországon – mondta el az InfoRádióban Suppan Gergely, a Magyar Bankholding (MBH) vezető elemzője.

A szakember 2024-re és 2025-re is 4,3 százalékos gazdasági növekedést vár, és úgy látja, hogy az infláció októberre 10 százalék alá, az év végéig pedig akár 6 százalékra eshet.

"Valamelyest lejjebb hoztuk az inflációs várakozásunkat annak köszönhetően, hogy számos élelmiszer-termékpályán elindult egy sokkal gyorsabb és szélesebb körű árcsökkenés, mint amire korábban számítottunk. És például már a tartós fogyasztási cikkekben is látszik" – mondta Suppan Gergely.

A banki szakértő az inflációt jó irányba befolyásoló tényezőként azt is megemlítette, hogy az áram, illetve a gáz ára is csökkent, és nem következett be az az akut energiaválság, amely kockázatként még tavaly megjelent. "Olyan mértékű bizonytalanságokat már nem látunk az energiaárakban, mint ami a tavalyi évet jellemezte, olyan volatilitással, olyan kiszámíthatatlan piaccal semmiképpen sem számolunk" – tette hozzá az elemző, kiemelve ugyanakkor, hogy az infláció mellett mostanra fordulat következett be a külkereskedelmi egyensúlyban is: mind a külkereskedelmi mérleg, mind a folyó fizetési mérleg egyenlege radikális fordulatot mutat a tavalyi évhez képest.

Suppan Gergely szerint az agrárium a magyar gazdaság húzóereje lehet az idén.

A fogyasztás és a beruházások várhatóan kevésbé járulnak hozzá a növekedéshez, noha a várakozásoknál ezek is jobban alakulhatnak. Jelentős lehet a kivitel szerepe is a fellendülésben, a külkereskedelmi többlet az év végéig fennmaradhat, így a külső egyensúly alakulása bizakodásra ad okot. A szolgáltatások egyenlege elsősorban az idegenforgalom fellendülése miatt kedvező lehet, az ipari termelés pedig ugyancsak fordulat előtt állhat, köszönhetően az energiaárak stabilizálódásának, amely hozzájárul a termelési költségek csökkenéséhez.

A banki szakértő hangsúlyozta azt is, hogy fordulópont következett be a kamatokat tekintve is, hiszen az MNB már el tudta kezdeni az irányadó kamat szintjének a fokozatos csökkentését. "Itt már bekövetkezett a fordulat, és reményeink szerint ugyanígy fordulat fog bekövetkezni a teljes gazdasági növekedésben, illetve a fogyasztásban is annak hatására, hogy az infláció csökkenésével a reálbérek is elkezdenek majd növekedni" – emelte ki Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője.