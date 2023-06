Wizz Air-vezér: lesz internet a gépeinken

Interjút adott az Indexnek Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója, aki jó nyarat vár, de a kereslettel a légi vállalat nehezen tart lépést, a kapacitáshiány pedig "a jegyárakban is meg fog jelenni", nem tudnak annyira flexibilisek lenni még.

Nehézségként még megemlítette, hogy a háború miatt "az európai légtér egy része le van zárva", a légi irányítóknál pedig munkaerőhiány lépett fel.

Ebben a helyzetben is bővítették mind a dolgozók, mind a repülők számát, és feltöltötték alkatrészraktárukat is, és még így is nyereségre készülnek idén, a kapacitás 60 százalékkal nagyobb, mint a járvány előtti utolsó teljes évben, az utasszám ennek megfelelően 52 millióról 65 millióra nőhet, ha bejönnek a várakozások.

"Nagyságrendileg érzékeltetve ez

több utast jelent, mint amennyien az Air France-szal, vagy épp a British Airwaysszel közlekednek"

– ecsetelte Váradi József.

Az árversenyben szerinte nyerésre állnak, az áremelkedések miatt ugyanis a korábban drágább gépekre ülők is olcsóbb megoldásokra találtak rá.

Aztán az extraprofitadóról is elmondta a véleményét, szerinte ez mára "környezetvédelmi adó" lett, ebben márpedig "a Wizz Air élen jár, mi repüljük a leghatékonyabb flottát nemcsak gazdasági, hanem környezetvédelmi szempontból is".

Hogy a konkurens Ryanair kormánykritikájáról mi a vállalat véleménye, arról azt mondta, "mi vagyunk Magyarország de facto nemzeti légitársasága. Fontos nekünk, hogy mi történik a hazai gazdasági életben, ezzel párhuzamosan az is, hogy milyen lehetőségeket tudunk teremteni az utasoknak."

Elmondta még, nyáron a repülés a tengerparthoz kötődik, nagyon népszerű

Egyiptom,

a Közel-Kelet és

Törökország is,

közel 60 országban több mint ezer útvonala van a Wizz Airnek.

Arról is beszélt, hogy akadozik a gépgyártás, ilyenkor a menetrend átszervezésére kényszerülnek, de erre minden jogi lehetőségük adott is, egyébként pedig nem érdekük, hogy "bosszantsák" az utasokat. Arra azonban rámutatott, hogy a járattörlési botrányok mellett is "a Wizz Air törlési rátája kevesebb mint fél százalék, ezzel mi vagyunk a legjobban teljesítő európai légitársaság",

automatizálták a visszatérítés folyamatát,

az Amelia chatbottal non-stop támogatás áll rendelkezésre

és a Twitteren is új csatorna nyílt a kérdések gyorsabb megválaszolására.

Négy új call centert is üzembe helyeztek.

A magyarokat nem tartja különösebben panaszkodó nemzetnek, vannak sokkal rosszabbak is.

Végül elmondta még, 10-15 éve dolgoznak azon, hogy legyen wifi a repülőn, de még keresik a megoldást arra, hogy hatékony és megbízható módon kínálhassák.

"A működtetés érdekében jelentős vastömegre van szükség az antennához, a huzalokhoz, ezek súlya növeli az üzemanyag-fogyasztást, így végső soron nagyobb környezetszennyezéshez és a repülés drágulásához is vezet. Ez a technológia tönkremehet, elromolhat, ami karbantartási eseményt is tud indikálni, adott esetben azt eredményezve, hogy a földön kell tartanunk a repülőt, vagy járatokat kell törölnünk emiatt. Tehát egyelőre látni szeretnénk egy hatékonyabb technológiát, ami mind súlyban, mind megbízhatóságban jobban működik, mint amit eddig láttunk" – részletezte.